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嘉義縣長照召募黃衣天使 起薪4萬、最高5萬2千元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉縣衛生局長趙紋華表示，照顧管理專員「黃衣天使」傳遞幸福、溫暖。圖 ／嘉義縣政府提供
嘉縣衛生局長趙紋華表示，照顧管理專員「黃衣天使」傳遞幸福、溫暖。圖 ／嘉義縣政府提供

嘉義長照中心召募具有醫事、社工、老人照顧相關學系背景的照顧管理專員「黃衣天使」，祭出起薪4萬元、免輪3班、周休2日，依年資及年度考核結果調薪，薪資最高上看5萬2千元，並享有公務人員國民旅遊卡福利；報名時間即日起至3月15日下午5點止，召募訊息公告於縣府、衛生局及長期照顧管理中心網站。

縣府衛生局長趙紋華表示，黃色象徵幸福、溫暖，嘉義縣「照顧管理專員」身著顯眼黃色制服除吸睛、目標明顯易辨識外，也化身為傳遞幸福、溫暖的「黃衣天使」，每日無畏風雨穿梭在各鄉鎮的大街小巷，處理長者及身障者的長期照護需求，熱情邀請長照專業人才，一同加入這份助人又富有使命感的工作，發揮所長施展抱負，攜手共同守護嘉義縣民。

縣衛生局表示，嘉義縣65歲以上人口占全縣人口22.28%，18鄉鎮市中更有8成的鄉鎮超越「超高齡社會20%」門檻，走在路上每5人中就有1人是65歲以上的老年人，為縮短長照服務輸送時效，全縣18鄉鎮市衛生所設有長照服務分站，派駐48名照管專員輸送長照服務，但隨著長期照顧需求倍增，今年照管人力再增額至54名，提升基層服務量能。

衛生局表示，「照顧管理專員」是串連長照多元服務的靈魂人物，工作內容為發掘潛在長照服務需求個案、資格審查、需求評估、計畫擬定、資源轉介、服務品質管控、審核計畫與核定服務之適切性等，應聘資格需具備醫事相關師級專業證照、社工相關科系或老人照顧相關科系畢業及至少2年照護工作經驗。

嘉義縣專屬黃衣天使，照顧管理專員召募，祭出起薪4萬。圖 ／嘉義縣政府提供
嘉義縣專屬黃衣天使，照顧管理專員召募，祭出起薪4萬。圖 ／嘉義縣政府提供
嘉縣衛生局長趙紋華表示，照顧管理專員「黃衣天使」傳遞幸福、溫暖。圖 ／嘉義縣政府提供
嘉縣衛生局長趙紋華表示，照顧管理專員「黃衣天使」傳遞幸福、溫暖。圖 ／嘉義縣政府提供

嘉義 衛生局 長照

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