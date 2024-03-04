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台灣燈會300餘花燈 燈會後開放認養
今年台灣燈會雙展區各有特色，安平燈區融入地景、高鐵燈區的作品話題多，針對活動落幕後花燈去處，南市觀旅局長林國華說，會盤點300多件花燈作品並公告開放認養，歡迎有興趣的單位機關登記；另，新營波光節昨結束，9件亮點作品續留天鵝湖公園，在溪北地區延續燈會璀璨景致。
觀旅局指出，台灣燈會作品詢問度高，也有不少廟宇有意認養，高鐵燈區主展區的作品可洽雲嘉南濱海國家風景區管理處，市府展區的部分則須洽文化局，有意認養的單位與機關團體，務必先登記，後續會進行審查。
文化局另表示，安平燈區部分作品因材質不適合典藏或異地移置，會由參展單位回收，有的則會原地保留，仍在統整中。
此外，鹽水月津港燈節、新營波光節昨天落幕，兩大燈節37天來合計吸引超過132萬人次造訪，新營波光節也確定明年延續辦理，且9組主題亮點作品、環湖光環境等持續保留在天鵝湖公園。
月津港燈節今年總共66件作品，部分將由鹽水月之美術館典藏，成為常設作品。
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