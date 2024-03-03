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投入7千萬元整治 南市白河林初埤明年5月呈現新風貌
台南白河林初埤木棉花季登場以來吸引不少遊客慕名而來，農業部農水署嘉南管理處去年底投入7000多萬元，預計明年5月完成，將執行活化調度設施強化工程，除提高防洪、灌溉功能，將增設綠美化設施，深化當地觀光意象。
南90線白河往後壁土溝的白河林初埤，是農田水利署嘉南管理處的灌溉埤塘，面積16.64公頃，四周木棉樹每年3、4月開花期，花道旁埤塘，有如一面鏡子倒映著火紅花道，呈現多種花海畫面，2015年更被西班牙旅遊網站評為全球最美花道之一，吸引許多遊客造訪欣賞。
為深化林初埤花海，農水署嘉南管理處去年底投入7000多萬元進行活化調度設施強化工程，此次工程5大項目，包含疏濬工程，修築堤防增加蓄水量，增設抽水站及改善既有水路；增設自動閘門提高排水排洪效率；增加綠美化設施，為既有木棉花道加值。預計明年5月完工，近日適逢木棉花期，暫緩施工中。
嘉南農水署說，去年3月適逢木棉季時，林初埤因乾旱、休耕影響，幾乎乾涸見底，只剩中央一小部分淺灘區，今年因埤塘進行整治，民眾想看到花海湖畔倒映之景，可得再等等，另外綠美化工程也會使用園藝景觀用台灣原生植物，未來觀光潛力，可望更上一層樓。
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