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「月津港燈節」、「新營波光節」今落幕 遊客逾132萬

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
首度登場的「新營波光節」打出口碑，文化局表示明年與月津港燈節延續辦理。圖／台南市政府文化局提供
首度登場的「新營波光節」打出口碑，文化局表示明年與月津港燈節延續辦理。圖／台南市政府文化局提供

在台南鹽水舉辦的月津港燈節及首度登場的「新營波光節」今展期最後一天，資料顯示，兩大燈節37天來合計吸引超過132萬人次造訪，確定明年延續辦理，其中，月津港燈節更湧入逾104萬人，是繼2022年後再度突破百萬人次，熱度超乎預期。

被譽為台灣最美水岸藝術燈節的「月津港燈節」，今年以「夢想將近．鹽水新視界」為策展主題，展期37天，共規畫藝術燈區、巷弄燈區、徵件燈區、新創燈區，以及大眾廟鹽水車站光環境等五大展區，總計66件作品。

文化局說，近年市府推動「月之美術館」計畫帶動鹽水小鎮藝文觀光產業發展，許多遊客選擇白天就前往鹽水歷史街區及鄰近景點深度旅遊，夜晚參觀月津港燈節，地方業者也共同響應開發許多特色文創商品，月津港燈節展區不僅逐年擴大。

除因應現地水域特色及環湖景觀等自然環境設置，更成為大專校院及新秀藝術家實驗試煉場域，作品也更加多元，間接提高遊客回訪燈節次數誘因，今年37天展期吸引超過104萬人次湧入，是繼2022年後今年再突破百萬人次。

「新營波光節」是新營地區首次辦理大型光節活動，首屆以「波光圈」為策展主題，結合地方文化與環境，藉由光影藝術與自然生態的天然優勢，展出9組主題亮點作品、環湖光環境以及大型水上噴泉，37天展期累計超過28萬人次，可說打響知名度。

文化局表示，在市長黃偉哲及在地民代支持，「月津港燈節」、「新營波光節」未來除將持續辦理，提升展演內容。月津港燈節部分作品將由鹽水月之美術館典藏，成為常設作品；新營波光節相關作品、環湖光環境也將持續保留在天鵝湖公園，後續由新營區公所維護管理，提供民眾繼續欣賞，希望兩大燈會在溪北地區打造燈會璀璨景致，

在台南鹽水舉辦的月津港燈節及首度登場的「新營波光節」今展期最後一天，其中，月津港燈節湧入104萬人次，熱度超乎預期。圖／台南市政府文化局提供
在台南鹽水舉辦的月津港燈節及首度登場的「新營波光節」今展期最後一天，其中，月津港燈節湧入104萬人次，熱度超乎預期。圖／台南市政府文化局提供

文化局 月津港 美術館

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