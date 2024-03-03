台南溪北雙燈節落幕 藝文觀光吸客逾132萬人次

台南溪北地區兩大燈節活動「月津港燈節」與「新營波光節」展期至今晚結束，市府統計共吸引逾132萬人次遊客造訪，未來續透過藝術策展展現地方魅力，建立藝文觀光產業機制。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，被譽為「台灣最美水岸藝術燈節」的月津港燈節，今年以「夢想將近．鹽水新視界」為策展主題，37天展期吸引超過104萬人次湧入鹽水小鎮賞燈，繼2022年後再次突破百萬人次。

文化局表示，台南藝文新品牌新營波光節，首屆以「波光圈」為策展主題，結合地方文化與環境，藉由光影藝術與自然生態優勢，展出9組主題亮點作品、環湖光環境及大型水上噴泉，自1月27日開展至今，累計超過28萬人次造訪。

文化局指出，台南溪北（曾文溪以北）雙燈節未來將持續辦理，除提升展演內容，並致力帶動地方發展、引進商機，擴大活動效益，月津港燈節部分作品將由鹽水月之美術館典藏成為常設作品，新營波光節相關作品、環湖光環境也將持續保留在天鵝湖公園，後續由新營區公所維護管理，提供民眾欣賞。

文化局說明，溪北雙燈節不僅逐步奠定藝術燈節品牌，也秉持創新實驗精神，持續透過藝術策展展現地方魅力，盼未來能逐步建立藝文觀光產業機制，帶動青年返鄉回流與地方經濟成長。