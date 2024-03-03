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砍樹建碼頭 台南安平居民：綠帶變了樣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台灣港務公司在安平商港興建11號碼頭，水泥地處原為綠帶，有大片樹木，如今砍除殆盡。記者鄭惠仁／攝影
台灣港務公司在安平商港興建11號碼頭，水泥地處原為綠帶，有大片樹木，如今砍除殆盡。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平商港興建4座碼頭，做為「離岸風電備援基地」，其中11號碼頭遭民眾質疑要挖除大片樹林，破壞生態？港務公司安平營運處表示，雖然有挖除部分樹木，但也同時進行隔離綠帶景觀修護工程，擴大植栽，去年種6千棵樹木，今年再種6千棵，由於旁側是亞果遊艇港、漁光島，景色會更美。議員認為，任何開發應顧及生態環境維護。

吳姓小姐投訴說，安平濱海景色美麗，從安平商港到亞果遊艇、漁光島除海、商船、帆船還有大片綠帶，因為喜歡所以在這裡買大樓房子，特別是晨昏景色更美，從高樓往下看常有群鳥飛翔。遺憾的是，國平南路底和新港路交接處是大片綠帶，種許多樹木，但去年興建碼頭，有近千坪樹木遭剷除，附近綠帶也有部分遭挖除，整個綠帶變了樣。

「不美是一回事，令人在意的是生態環境受破壞」，吳小姐說，她在樓上看到怪手每天挖除20多棵樹木就痛心，這一年改變非常非常巨大，看到非常具有環境保護大片防風樹林消失無終，每次都束手無策看著這一切。心想，這樣建設數十年後還用到嗎？是否建設也應顧及環境維護！

港務公司安平營運處表示，11號碼頭為港區首座「重件碼頭」，為協助國家發電政策，因應離岸風電開發設置，屬離岸風電相關「重件碼頭」，雖然興建碼頭過程會挖除部分樹木，但目前也進行隔離綠帶景觀修護工程，除挖除綠帶外來種銀合歡，防止侵害其他樹木，也利用亞果遊艇興建酒店地下室挖除的土，填可能會孳生病媒蚊登革熱凹地，將種植耐鹽、耐旱、耐風及四季開花樹木，面積1公頃多，去年種6千棵樹木，今年會再種6千顆，景觀會更美，綠帶也不會減少。

市議員李啟維說，不樂見砍樹建碼頭，未來建設時希望兼顧生態環境並護樹，安平商港以綠帶、圍牆阻隔外界進入，其中環港道路也應早點開放，紓解安平假日車潮。

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