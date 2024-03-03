遊艇泊位一位難求 台南安平港爭增建

賴清德台南市長任內對安平港區發展打出「南自貿、北觀光」口號，近幾年來遊艇觀光發展成為最亮眼項目，亞果遊艇港有近百遊艇泊位，villa已完工，遊艇酒店興建中，漁業署與市府興建遊艇碼頭一位難求，展現遊艇觀光潛力，農業局表示，將再爭取設置更多泊位，滿足船主需求。

台南市帆船委員會副主任委員陳啟榮表示，安平過去曾是國內主要船筏生產基地，隨著漁業沒落，造船廠所剩無幾，但安平因地形關係，此處海域1年四季可玩水，船隻停泊安平漁港，不用擔心東北季風吹襲也不怕颱風，因此遊艇碼頭一位難求。市府去年雖在漁港北側增設泊位，但因水深不夠，僅適合小船及30呎以下遊艇停泊。

漁港南側緊鄰海事學校遊艇碼頭，現有50多個泊位，但已滿位，排隊人很多，之前漁業署有意在此增加泊位，並採BOT方式經營，但遲未有動作，期待增加泊位，滿足需求。農業局漁港及近海管理所長張順得表示，近幾年台南遊艇觀光發展迅速，將持續向漁業署爭取，在南側遊艇碼頭增設泊位。

遊艇觀光業者說，疫情前從安平搭乘遊艇到澎湖南方四島旅遊很熱絡，每周接4團次，受疫情影響嚴重滑落，疫情紓解後逐漸回籠，但因出國人多，還是無法和疫情前相比，必須再多促銷宣傳，更需建構好的親水環境及落實環境教育。有了好環境，泊位也增加，未來出租船多就可帶動遊艇觀光產業，從停泊服務、維修到旅遊，打造台南安平為遊艇城。