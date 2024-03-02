台灣燈會今晚突破千萬人次 黃偉哲：喚起台南人的驕傲

睽違16年，台南市再次舉辦台灣燈會 ，「安平燈區」搶在2月3日農曆春節連假前率先啟動，春節時期湧入上百萬人潮；緊接著「高鐵燈區」 2月24日元宵節當天啟燈，第一天就湧入破百萬人潮。市長黃偉哲晩上透過社群媒體臉書宣布，台灣燈會參觀人次突破千萬。

今天晚間8點36分「台灣燈會在台南」兩燈區參觀人次合計突破千萬人，市長黃偉哲表示，台灣燈會成功打響「台南400」知名度，感謝1000萬人次的支持、口碑傳播、社群擴散，透過民眾分享的每一份感動、每ㄧ幅精彩照片，也重新喚起台南人的驕傲、讓台灣人甚至是全世界人對台南這片土地重新認識，「台南既是文化古都，也是綠能與科技兼備之都！」

黃偉哲並分享燈會精彩照片，呼籲民眾把握賞燈機會！市府指出，台灣燈會兩大燈區互相輝映，各有各的美，「安平燈區」走藝術文青風格，融合安平的海風、地景藝術，擄獲一批喜愛寧靜風格的民眾。

雖一開始有民眾狐疑「主燈呢？」「怎麼與一般印象中充滿花燈、燈籠的燈會不一樣？」然而隨著高鐵燈區的啟燈，民眾對燈會好評爆棚、佳評如潮。不僅參觀人潮爆量，網路對燈會的討論度也持續發燒！讓這次的台灣燈會，不論是虛擬線上網路或是實體活動現場，都是熱鬧滾滾！

南市府表示，網路上燈會好評不斷，也讓辛苦的工作人員感到很振奮，例如有網友留言「真的很美～值得一去再去」、「廁所非常的乾淨」、「接駁車做得很好」更有韓國網友自拍台灣燈會介紹影片，稱讚「環境非常乾淨、台灣人素質非常高！」。

南市府指出，民眾對於各項服務措施，如高齡者、身障者接駁服務⋯等讚譽有加，透過市長信箱、1999等各種管道表達感謝；民眾的意見或建議不論是好評或負評，市府都會虛心接納檢討。