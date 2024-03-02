來台南穿街走巷尋藝趣 「南巷藝事」新銳藝術家創作綻放古都巷弄

台南新藝獎邁入第12年，每年春天都有眾多充滿潛力與實力的藝術創作，綻放於台南的畫廊空間。今年恰逢台南400，市文化局特別規畫「南巷藝事」，串聯歷屆新藝獎得主與巷弄特色店家，打造獨樹一幟的觀展體驗，展現不同凡響的古都巷弄美學。

台南市文化局表示，「南巷藝事」挑選的10個空間，除考量新藝獎10個藝廊的街廓特徵，另透過藝廊周邊的巷弄老屋串連多樣性空間，搭配走讀小旅行的教育推廣，能讓參與民眾穿街走巷尋藝趣。

有老屋改造出的溫室花藝、選物店、酒吧、眼鏡店、甜點店，擁有不同的客層與再利用方式；文化局修復的古蹟「原臺南州立農事試驗場宿舍群」的場長宿舍現為藝廊、古蹟陳德聚堂和料亭改建的鷲嶺食肆以及共學空間「小轉角ArtDeCorner」，都能將當代藝術帶入日常生活中。

策展人胡朝聖表示，在與文化局、街巷在地店家、空間多方討論後，邀請合適藝術家展出，期望讓文化美學融入市井街道，賦予人們對城市空間能有不一樣的藝術感知體驗，進而串連城市點與點的路徑，轉化巷弄為藝術的網絡地圖；在老宅活化再生蔚為風潮的臺南，呈現老屋再生、歷史街區與藝術浸潤相輔相成的美學氛圍與成果。

「南巷藝事」將展出在10個類型多樣的空間，2023得主張善學的植物平面繪畫，將於老屋改造的溫室看見綠花藝展出；2015得主陳君岱纖維藝術創作在選物店目栮物物展出。2023得主胡縉祥的科技裝置於百年老屋酒吧Bar Alter，2016陳泳丞連結疫情日常的裝置作品則在新潮眼鏡店Round² Space。

2016黃韶瑩立體創作於甜點店Detail dessert，2020年張郁田雕塑作品於日本時期古蹟離塵藝術展出，2018林書瑜數位裝置在日式料亭改建的鷲嶺食肆；2019洪譽豪的錄像作品和2015得主劉芸怡的攝影創作，共同在木磚造老屋小轉角ArtDeCorner展出。

2023得主胡宮雪娜的巨大充氣雕塑則於鄭氏時期古蹟陳德聚堂展出， 2020年的曾彥翔的裝置創作呈現於老宅新生的冰淇淋店綠皮開心果。展期3月14日至4月14日。「Next Art Tainan台南新藝獎」粉絲專頁(https://www.facebook.com/NextArtTainan)。