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台南古都國際半程馬拉松明天開跑 安維及交管全攻略

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
2024台南古都國際半程馬拉松將於明天上午5時30分起在台南市府永華市政中心集合開跑。圖／讀者提供
2024台南古都國際半程馬拉松將於明天上午5時30分起在台南市府永華市政中心集合開跑。圖／讀者提供

2024台南古都國際半程馬拉松將於明天上午5時30分起在台南市府永華市政中心集合開跑，本次活動賽事區分21K半馬組、10K路跑組及5K健康休閒組，參加報名人數達2萬3千多人，所經各路段將於當日上午4時至9時實施分段、分時管制。

台南市警四分局指出，賽事將使用安平區中華西、南島、建平、健康、漁光、光州、安億、慶平、文平、平通、國平路等路段做為賽道。為配合國際認證計時競賽，各路段於當日上午4時至9時實施分段、分時管制。

參賽選手可將車輛停放在市府周邊建平12街停車場、建平8街停車場、建平5街停車場、停2停車場、永華運動中心、府前路停18停車場或家樂福停車場，省時又便利。

同時，為服務選手，大會於賽事當日4時至5時在台南火車站特別設有接駁專車，10至15分鐘一班，時段內歡迎選手及眷屬多加利用搭乘。

而騎乘機車的朋友可將車輛停放在市府周邊及中華西路(府前路至永華路段)人行道路段，也可停放在永華運動中心再步行前來。而警方將於周邊道路加強肅竊逡巡，維護市民財產安全。

此外，台南市警二分局表示，所轄管制路段與去年不同的路段有：府前路(中華西路至南門路)與南門路(府前路至健康路)改為雙向全線管制封閉，無調撥車道供車輛行駛。

二分局指出，明天上午4時至6時50分，視當日道路狀況酌予調整。管制範圍為：中華西路雙向封閉(南島路至府前路)、府前路雙向封閉(中華西路至南門路)、南門路雙向封閉(府前路至健康路)、健康路北側東向西單向封閉(南門路至西門路)。

二分局表示，府前路與南門路皆為中西區重要聯外道路，建議民眾當天避開管制時間及路段，另外，可提前改由行駛開山、北門路往東區、南區；改由行駛健康路、西門路往南區；改由行駛民權、民生、永華路往安平區，避免耽誤行程。

警方指出，中華西、南島、建平、健康、漁光、光州、安億、慶平、文平、平通、國平路等路段做為賽道，各路段明日上午4時至9時實施分段、分時管制。圖／台南市政府提供
警方指出，中華西、南島、建平、健康、漁光、光州、安億、慶平、文平、平通、國平路等路段做為賽道，各路段明日上午4時至9時實施分段、分時管制。圖／台南市政府提供

停車場 台南 馬拉松

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