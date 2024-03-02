東京食品展將開幕 張麗善率隊訪日本為雲林農產行銷

2024年東京國際食品展將於3月5日至3月8日在日本東京展覽館開展，雲林縣有7家農民團體及食品加工業者參展，縣長張麗善將於明日帶領縣府團隊到日本展開為期5天的參訪活動，除參加東京食品展開幕，也會拜訪長野縣政府及群馬縣館林市政府，就農業、觀光產業及青年發展等議題交流。

雲林縣府農業處長魏勝德表示，今年東京食品展雲林良品館參展產品多元，包含保證責任雲林縣新湖合作農場、富懋全球生技股份有限公司、展鮮農產生技股份有限公司、瑞期食品有限公司、村露國際有限公司、元進莊企業股份有限公司、阿甘薯叔有限公司等7家農民團體及食品加工業者。

展出的產品有結球萵苣等蔬菜產品、芝麻醬、穀物食品、番茄系列產品、雞肉、雞精等加工產品、地瓜加工系列產品、龍膽石斑魚粥等真空即時包裝產品，期望能夠爭取更多外銷訂單。

雲林縣長張麗善表示，縣府積極帶領縣內業者參與國際性食品展，增加在國際市場的曝光機會，並策略性的結合貿易商與國外市場通路合作進行計畫性地行銷推廣，如去年在新加坡的台灣蔬菜節雲林良品周活動，便將縣內優質葉菜上架新加坡NTUC超市，至今已成為穩定出口上架品項，縣府將仿照此一模式，持續進行推廣及試銷。