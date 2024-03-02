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閒置13年阿里山林鐵北門車站麗星大飯店經營露曙光 招商日期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
閒置13年阿里山林鐵北門車站麗星大飯店經營露曙光。記者魯永明／攝影
閒置13年阿里山林鐵北門車站麗星大飯店經營露曙光。記者魯永明／攝影

疫後國內觀光振興，嘉義縣阿里山鐵路預定今年全線通車，林業及自然保育署前身林務局2006年，委由宏都阿里山國際開發公司，辦理林鐵三合一BOT案，斥資8億元興建北門車站麗星大飯店，經漫長官司和解，閒置13年，阿里山林鐵及文資處接手，經營露曙光，預定5、6月辦理ＲＯＴ促參案招商，再現風華可期。

麗星大飯店產權屬林業保育署，由阿里山林鐵及文資處管理招商，去年辦理可行性評估，依鼓勵民間參與投資法令，將以促參案ＲＯＴ模式招商，預定本月取得農業部授權，接續研擬、審查招商文件及成立甄審委員會，5、6月公告招商。

目前規畫廠商修建期1年，投資金額1.38億元，許可年期20年，營運績效良好得優先定約15年。去年辦理說明會，吸引國內20多家飯店旅宿業、觀光旅遊業者參加，看好麗星飯店經營前景。

林鐵及文資處長黃妙修說，麗星飯店招商後，經營者可結合周邊檜意森活村規畫夜間營運，還有小火車車庫園區、製材所沉浸式體驗，加上古蹟北門驛整修完成，帶領遊客深度旅遊，可創造如同文化路夜市夜間經濟「檜藝森活」。

嘉市旅館公會理事長李啟光看好麗星大飯店招商經營，他說，麗星就位在阿里山林鐵車庫園區及檜村景點，占觀光地利交通優勢，飯店蓋好未開幕經營，設備還是新的，預期招商會吸引知名觀光旅遊、飯店業投資。

2009年莫拉克風災造成宏都三合一ＢＯＴ案契約中止，麗星大飯店地下1層、地上7層，逾130間客房，閒置荒廢影響周邊發展，飯店設備完整，林務局與宏都阿里山國際開發公司爆發履約糾紛，2021年在台南高分院調解，終結爭議，林務局以7.58億元價購，阿里山林鐵文資處辦飯店促參案。

阿里山 飯店

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