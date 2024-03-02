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雲林古坑水碓南橋改建 單側新橋通車
連絡雲林縣斗六、古坑縣道154乙線重要橋梁水碓南橋改建拓寬工程第一階段完工，昨天單側新橋完工通車，將進入第二階段工程拆除舊橋及另側新橋施工，新橋有18公尺寬、東西兩側各2線道，預計明年1月完工。
縣長張麗善視察水碓南橋改建工程進度，與古坑鄉長林慧如、縣議員賴明源、古坑鄉代會副主席賴嘉濱及交通工務局長汪令堯等人宣布，單側新橋完工通車，工程將進入第二階段。
張麗善表示，水碓南橋為古坑鄉通往各地區聯外樞紐，車流量龐大，年久失修，常有汽、機車爭道現象，地方爭取改建多年，縣府自籌與中央補助共2.1億元，去年3月10日開工，目前完成第一階段新橋施工，昨天視察工程，她肯定施工品質。
汪令堯表示，工程總改建長度650公尺，包括水碓南橋130公尺主體橋梁之改建、兩側銜接引道之拓寬、防汛道路銜接等工程，採4跨預力I型梁型式，改建後，橋梁寬度18公尺，可提升道路安全並提高防洪能量，第二階段工程接下來辦理舊橋拆除及新橋另外2線施工，預計明年1月全部完成。
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