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台南白河木棉花早開 學甲蜀葵花遲到
春天賞花季，受氣候變遷等影響，花期紊亂，台南白河林初埤木棉花提早綻放，學甲區蜀葵花季以往都在2月下旬舉辦，今年更換品種疑水土不服，3月下旬才開花。另嘉縣番路鄉半天岩紫雲寺旁園主種百棵樹齡逾10年八重櫻，整片粉紅櫻花還有山嵐飄過，景色夢幻，為即將登場的阿里山遊樂區花季暖場。
白河林初埤2015年在西班牙旅遊網站「Boredpanda」票選中，被網友譽為世界最美花海街道之一，周邊種木棉約1.7公里，白河區公所原訂16日辦花季開幕，沒想到春節結束就綻放。
區公所人員說，今年花季提前開幕，屆時主花道禁止車輛通行，南90線單向通車，南88、89路邊停車，公所安排接駁車。
將軍區木棉花樹僅少數開花，區長洪聰發說，沿海風勢較大，可能延後花期，仍照原訂16日舉辦，結合拔蘿蔔、花田音樂會等活動。
學甲區長張明寶說，以往花季2月底登場，近年蜀葵花發芽率低，今年在種子業者推薦下，種捷克「荷蘭250」，沒想到發育不良，花季只好改到23日。
嘉縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁私人土地種百棵以上八重櫻，景色夢幻，免費參觀吸引大批遊客。
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