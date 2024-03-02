台南白河水庫集水區 疑遭違法整地

台南白河水庫自來水保護區（農牧用地）遭檢舉有不法整地開發，前立委、監督施政聯盟召集人陳椒華前往了解，發現大面積整地疑破壞水土，水源區國土破壞政府漠視不管。市府水利、農業局表示，有到現場了解，初步認為是農業行為，將再會勘，確認是否破壞水土保持。

陳椒華說，2018年立法院通過8年8800億前瞻預算，行政院同年核定前瞻基礎建設計畫「水環境建設」，白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段，總預算編列上限17.5億元，要恢復水庫原有效庫容2253.2萬立方公尺（總庫容2509.3萬立方公尺），2017年12月施測水庫總庫容僅約為原總庫容41%，目前清淤中。

她表示，水庫除清淤更要防止水源區不當開發。最近接獲民眾檢舉，指白河區關子嶺段89-45號、94-1、94-2等地號，違法開發超過3公頃。她到現場，告示牌寫申請資材室簡易水保計畫，面積45平方公尺，整地卻超過數十倍，質疑市府與水利署坐視不管？

台南環境保護聯盟常務理事黃安調指出，此處是白河水庫集水區，白河水庫與烏山頭水庫都是法定特定水土保持區，依水保法禁止任何開發行為。檢舉指開發案準備建宗教建築。

水利署、水保署、市府水利局、農業局、地政局都派員與會，水利局認為有除草等農業行為。農業局人員說，有除草草根都留，可擋雨水。地政局表示，要看申請後行為是否與申請符合，不符合限期改善，沒改善廢除許可。最後決議1個月內聯合會勘，查有否違法行為。

代表地主的水土保持技師表示，地主為加強水土保持砍檳榔樹，準備種適合山林樹種，未來水土保持會更好。但黃安調質疑，山區種樹要有種樹計畫，不是說種什麼就種什麼。