快訊

桃機花7萬買衣服 台人入境日本被課稅近萬元！內行曝2招避稅

赴日血拼驚見「悠遊卡也能刷」 陸網羨慕爆：一個大震驚

雲林古坑水碓南橋新橋單側通車 舊橋將拆明年全線完工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
連絡雲林縣斗六、古坑縣道154乙線重要橋梁水碓南橋改建拓寬工程第一階段完工，今單側新橋完工通車。記者陳雅玲／攝影
連絡雲林縣斗六、古坑縣道154乙線重要橋梁水碓南橋改建拓寬工程第一階段完工，今單側新橋完工通車。記者陳雅玲／攝影

連絡雲林縣斗六、古坑縣道154乙線重要橋梁水碓南橋改建拓寬工程第一階段完工，今單側新橋完工通車，將進入第二階段工程拆除舊橋及另側新橋施工，新橋有18公尺寬、東西兩側各2線道，預計明年一月完工。

雲林縣長張麗善今視察水碓南橋改建工程進度，與古坑鄉長林慧如、縣議員賴明源、古坑鄉代會副主席賴嘉濱及交通工務局長汪令堯等人宣布，單側新橋完工通車，工程將進入第二階段。

張麗善表示，水碓南橋位於縣道154乙線，為古坑鄉通往各地區的聯外樞紐，車流量龐大，因年久失修，且僅配置單向單線道，常有汽、機車爭道現象，地方爭取改建多年，縣府自籌與中央補助共2.1億元經費，去年3月10日開工，目前已完成第一階段新橋施工，今日視察工程狀況，她肯定施工品質。

汪令堯表示，工程總改建長度650公尺，包括水碓南橋130公尺主體橋梁之改建、兩側銜接引道之拓寬、防汛道路銜接等工程，採4跨預力I型梁型式，改建後，橋梁寬度18公尺，可提升道路安全並提高防洪能量，第二階段工程接下來要辦理舊橋拆除及新橋另外2線施工，預計明年1月可全部完成，不僅提升道路安全也提高防洪能量。

林慧如表示，水碓南橋改建古坑鄉親期待很久了，相信全線完工通車後，未來對古坑的聯外交通有很大的幫助。

連絡雲林縣斗六、古坑縣道154乙線重要橋梁水碓南橋改建拓寬工程第一階段完工，今單側新橋完工通車。記者陳雅玲／攝影
連絡雲林縣斗六、古坑縣道154乙線重要橋梁水碓南橋改建拓寬工程第一階段完工，今單側新橋完工通車。記者陳雅玲／攝影

古坑 張麗善 雲林

延伸閱讀

雲林完成1鄉1交通安全廊道 員警具備基礎救護能力

有拜有保佑 淡水區長率隊到廟祈福工程順利

雲林雞場染H5N1禽流感！滿場雞屍慘不忍睹 今撲殺逾7500隻

虎尾高中學測4人4科滿級分 雲林今年滿級分人數居冠

相關新聞

阿里山花季3月10日起跑 例假日交管

一年一度阿里山花季將於3月10日開始，一路持續至4月10日，交通部公路局今年未進行總量管制，但會在3月9日至4月10日期...

八年級生返鄉種草莓受挫 逆勢推草莓大福獲菁英農民表揚

雲林縣農會今慶祝農民節，表揚十大菁英農民、績優農會，以及對農業推廣工作有貢獻的農民，十大菁英農民中，八年級生吳一庭年紀最...

雲林古坑水碓南橋新橋單側通車 舊橋將拆明年全線完工

連絡雲林縣斗六、古坑縣道154乙線重要橋梁水碓南橋改建拓寬工程第一階段完工，今單側新橋完工通車，將進入第二階段工程拆除舊...

產區陸續出現稻熱病病斑 官方籲請農友注意防治稻熱病

近日早晚溫度變化劇烈，南部田間監測已陸續出現稻熱病病斑，估計7到10天內田間稻熱病可能進入高峰。台南區農業改良場呼籲農友...

打擊環保犯罪出招！嘉南環檢警跨區聯防打擊非法棄置

為提高非法棄置查緝效率，台南市環保局今舉辦「嘉南地區非法棄置座談會」，邀請嘉義縣環保局、嘉南地區地檢署及警察局與會，除落...

樂齡者友善公共運輸 嘉義市幸福巴士今起大幅增開班次上線

嘉義市樂齡者友善公共運輸-幸福巴士，上線至今整體運量突破3萬搭乘人次，市府為增加服務班次數，縮短民眾等車時間，今起從原4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。