雲林古坑水碓南橋新橋單側通車 舊橋將拆明年全線完工

連絡雲林縣斗六、古坑縣道154乙線重要橋梁水碓南橋改建拓寬工程第一階段完工，今單側新橋完工通車，將進入第二階段工程拆除舊橋及另側新橋施工，新橋有18公尺寬、東西兩側各2線道，預計明年一月完工。

雲林縣長張麗善今視察水碓南橋改建工程進度，與古坑鄉長林慧如、縣議員賴明源、古坑鄉代會副主席賴嘉濱及交通工務局長汪令堯等人宣布，單側新橋完工通車，工程將進入第二階段。

張麗善表示，水碓南橋位於縣道154乙線，為古坑鄉通往各地區的聯外樞紐，車流量龐大，因年久失修，且僅配置單向單線道，常有汽、機車爭道現象，地方爭取改建多年，縣府自籌與中央補助共2.1億元經費，去年3月10日開工，目前已完成第一階段新橋施工，今日視察工程狀況，她肯定施工品質。

汪令堯表示，工程總改建長度650公尺，包括水碓南橋130公尺主體橋梁之改建、兩側銜接引道之拓寬、防汛道路銜接等工程，採4跨預力I型梁型式，改建後，橋梁寬度18公尺，可提升道路安全並提高防洪能量，第二階段工程接下來要辦理舊橋拆除及新橋另外2線施工，預計明年1月可全部完成，不僅提升道路安全也提高防洪能量。