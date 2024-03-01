氣候變遷花期亂！白河木棉花季提前、學甲蜀葵花季順延

春天是賞花季節，但近年受到氣候變遷、缺水等因素影響，花期出現紊亂情形，台南白河林初埤木棉花提早一周綻放，目前已盛開8成，木棉花季提前到明天登場，但同樣以木棉花聞名的將軍區，花況卻不到2成，區公所評估應趕得上月中花季開幕；學甲區的蜀葵花季以往都在2月下旬舉辦，但今年更換品種，疑似水土不服，生長遲緩，預計3月下旬才會開花。

白河林初埤2015年在西班牙休閒旅遊網站「Boredpanda」票選中，被網友譽為世界最美花海街道之一，全長866.5公尺，算上周邊種植的木棉約有1.7公里，春天花季時，總會吸引許多民眾前來賞花、拍照打卡，白河區公所原訂3月16日辦花季開幕，沒想到農曆春節結束後，就有人發現木棉開始綻放，還越開越旺，2月底就一片火紅。

區公所人員說，去年3月初辦開幕，結果花開不到4成，今年想說改到3月中，結果人算不如天算，2月下旬就爆量開花，因此提前開幕，屆時主花道禁止車輛通行，南90線僅單向通車，南88、89可路邊停車，公所也安排接駁車，可上白河區公所臉書搜尋資訊。

同樣是暖冬，但將軍區木棉花花況卻與白河有明顯差異，樹上還是一片綠，僅有少數木棉開花，區長洪聰發說，木棉花喜歡溫暖、乾燥的環境，沿海地區風勢較大，可能因此延後花期，因此仍照原訂在3月16日舉辦，結合拔蘿蔔、花田音樂會、草地遊樂園等活動內容。