黃花風鈴木盛開帶來人潮商機 「春嬉風鈴漫遊春饗」周休假日登場
春暖花開，每年3月黃花風鈴木在嘉義縣市八掌溪畔及忠義路搖曳綻放，金黃交織美麗動人，中埔鄉公所及中埔農會再度攜手合作，邀請民眾明後天周休假日，在中埔鄉八掌溪畔參與「2024春嬉風鈴漫遊春饗」春天饗宴。
中埔鄉長李碧雲說，活動規畫春光市集、花卉裝置藝術、闖關遊戲、表演團體、高空煙火等，邀請百餘攤市集，文創、中埔在地小農、阿里山特色高山茶及咖啡、各式美食、甜點享用。
花海妝點別緻裝置藝術及打卡區，邀請民眾駐足美拍按讚換好禮；另有兒童食農教育區，闖關成功換冰淇淋；小森林遊憩區各式遊具，讓孩子們嬉戲玩耍；晚上重磅邀請ozone、AkB48TeamTP、曾心梅、陳孟賢、黑曜精靈、粗大Band、佳世爵世樂團、巴大雄等明星，搭配璀璨中高空煙火秀，一同點亮夜空，嗨翻春嬉夜。
李碧雲表示，繼鬧元宵親子踩街，緊接著花團錦簇「春嬉風鈴」，不同方式呈現讓中埔展現多元面貌，結合文化、產業、生態的連結。春嬉風鈴從白天延續至夜晚，要與民眾一起感受春意盎然氣息。
除黃花風鈴木，今年特別整理河岸，在岸旁種一畝夢田，花海活動後陸續綻放，開花時，群花相映美不勝收，花期維持近2個月，讓平日散步河濱民眾感受春之魅力，周休假日邀請大家到中埔賞花、散步、逛市集。 活動詳情請上中埔鄉公所官網 (https://jhongpu.cyhg.gov.tw/) 或臉書搜尋「中埔鄉公所」、「中埔鄉農會」、「李碧雲，與您同行點耀中埔! 」查詢。
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