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雲林完成1鄉1交通安全廊道 員警具備基礎救護能力

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
消防隊救護人員教導交通隊第1線員警包括使用止血帶等基礎救護，好能在第一時間協助傷患後送醫治。記者蔡維斌／翻攝
消防隊救護人員教導交通隊第1線員警包括使用止血帶等基礎救護，好能在第一時間協助傷患後送醫治。記者蔡維斌／翻攝

配合雲林縣交通安全元年，警方完成「1鄉鎮1交通安全廊道」，同時經一番訓練，讓第1線交通事故處理員警均具備基礎救護能力，因應事故發生時應變所需，今天由雲林縣長張麗善和警方召開交通安全聯席會議，就完成事項和即將推動交通安全防護計畫進行研討，期能全面降低事故傷亡。

張麗善指出，雲林以高齡者、機車、自撞等類型是交通事故發生最嚴重的組群，也多數發生在偏鄉道路、無號誌路口，去年已由各分局清查轄內高齡者通行需求，從長照、關懷據點、長青學苑、醫療院所等串聯，打造安全、友善的安全路廊，增設標誌、標線，並由交通工務局改善97處道路，完成「1鄉鎮1交通安全廊道」，以提升高齡者、機車等用路人交通安全。

雲林縣交通隊長詹百平指出，事故後基礎醫療救護能力，對分秒必爭的第一線事故現場而言很重要，縣府召集衛生局、警察局、消防局，針對車禍傷患救護及後送與台大醫院聯結建立體系，對車禍傷患後醫療院所救護問題，出動六星級救護車，施予特別照護及直通醫院急診室，積極完成基礎設施建置，以利強化緊急醫療救護品質及效率，警察局也對全縣第一線處理交通事故的員警完成基礎醫療救護訓練，讓他們具備第一時間面對交通事故創傷處置能力。

對民眾經常投訴的夜間飆車噪音，縣長張麗善也指示警察局、監理站、環保局，對車輛噪音熱區路段、時段及例假日夜間，加強攔查噪音檢測及改裝查驗等防制工作，強力消滅飆車、噪音夜間擾民的惡劣行徑。

消防隊救護人員教導交通隊第1線員警包括使用止血帶等基礎救護，好能在第一時間協助傷患後送醫治。記者蔡維斌／翻攝
消防隊救護人員教導交通隊第1線員警包括使用止血帶等基礎救護，好能在第一時間協助傷患後送醫治。記者蔡維斌／翻攝
消防隊救護人員教導交通隊第1線員警包括使用止血帶等基礎救護，好能在第一時間協助傷患後送醫治。記者蔡維斌／翻攝
消防隊救護人員教導交通隊第1線員警包括使用止血帶等基礎救護，好能在第一時間協助傷患後送醫治。記者蔡維斌／翻攝

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