離島工業區發展已漸飽和 雲林縣府將擴大產業園區計畫

為推動產業創新，雲林縣府將在麥寮六輕週邊推出「麥寮綠色產業科技加值園區」，今天由縣長張麗善率縣府團隊赴麥寮鄉召開主管會報，並就新園區開發及周邊道路規畫進行研討，並與地方交換意見；縣府說，既有麥寮都市計畫地區及離島工業區發展已近飽和，將辦理新訂都市計畫，預定開171公頃的科技加值園區，供中下游廠商進駐，因應未來產業發展所需。

今天縣府行動主管會報移師麥寮鄉公所，立委、議員、農會、代表會、村里長、社區發展協會等應邀與會，會議聚焦在因應未來產業發展推出「麥寮綠色產業科技加值園區」，期待透過都計檢討變更，重新劃設中下產業發展範圍。

縣長張麗善表示，麥寮在雲林國土計畫定位為「台西麥寮工業發展核」，將持續推動產業創新，串聯周邊重要產業與都市發展軸帶，尤其既有麥寮都市計畫區及離島工業區的發展已近飽和，辦理新訂都市計畫已相當迫切，未來將利用鄰近雲2線、豐安路、台17、台61等聯外道路的交通優勢，以及麥寮都計區豐富生活機能，打造新興產業的綠色關鍵材料生產聚落。

她說，該計畫開發面積約171公頃，以關鍵材料製造為產業主軸，包括複合材料、再生材料等，引入金屬、塑膠、電子、機械設備等製造業，新增產業專用區面積約105公頃，若順利完成規畫及審議，預計可新增670家廠商進駐，增加7500就業人口，創造約235億元年產值，改善雲林整體投資環境。