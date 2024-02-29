雲林高鐵特定區發展快速 縣警局將增設「高鐵派出所」

雲林縣警察局今天上午召開虎尾分局高鐵派出所籌設會議，鑑於高鐵雲林站設立後，虎尾地區產業人口逐漸增加，周邊重要道路陸續開發，外來人口爆增，治安、交通愈趨複雜，為落實治安、交通及為民服務，增設高鐵站派出所已十分迫切，雲林縣長張麗善也指示加速推動設置，以維護站區治安和交通。

雲林縣長張麗善除參加增設高鐵派出所評估會議，並進一步說明，虎尾鎮大學段199地號、土地面積7107.44平方公尺的空地，剛好位在學府西路與大隆路口轉角處，屬雲林虎尾高鐵特區停四用地，將作為為高鐵派出所的基地。

雲林縣警局指出，因考量高鐵每月運輸量及鄰近周邊中科園區、台大醫院雲林分院虎尾院區及長期人口遷入及都市發展所需，決定規畫籌設編制40人的派出所，派出所所需面積約600坪，建築規模可興建地上三樓、地下二樓。考量雲林虎尾高鐵特定區近遠程發展，短期目標為興建高鐵派出所，並預留未來虎尾分局新建規模為長期目標。

雲林縣警察局長李建民表示，他本身也是雲林子弟，這幾年虎尾高鐵特定區發展迅速，再加上台大雲林分院虎尾院區設置營運及中部科學園區虎尾基地廠商紛紛進駐，且地方又積極爭取台積電來設廠，整體特定區內治安及交通狀況確實日趨複雜。