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南市府為中途教育班打氣 給機會就能看見孩子無限可能

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局長鄭新輝今天代表市長黃偉哲造訪安南國中思源班，為資源式中途教育班的學生打氣。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局長鄭新輝今天代表市長黃偉哲造訪安南國中思源班，為資源式中途教育班的學生打氣。記者鄭惠仁／攝影

新學期剛開學，台南教育局鄭新輝今代表市長黃偉哲造訪安南國中思源班，為資源式中途教育班的學生打氣，並送健康手環、小提燈，鼓勵孩子養成規律運動與生活習慣，從過程中學習面對困難、克服困境，提升自信。

「相信只要願意給機會，必定可以看見孩子的無限可能。」安南國中校長蔡佳宏表示，學校從1999年成立思源班，除班級導師諄諄引導外，更開立各式技藝課程，如美容美髮、花藝、氣球製作等，並將學科改以趣味方式實施，鼓勵學生嘗試學習不放棄學業，同時每年辦理一次戶外參訪活動，多元的課程成功讓學習動機低落的孩子重回校園，看見孩子們行為的正向改變，逐步回到學習軌道，是所有師長最大的成就。

教育局長鄭新輝表示，不放棄每位孩子是南市的教育政策理念，無論是學業表現、興趣啟發、生活關懷等，都需要用心規畫，才能提供多元適性的學習環境，其中，高關懷與中輟學生的輔導尤其受到關注，教育局及學校推動許多追蹤輔導措施，市府網絡單位也緊密聯繫，共同為孩子編織安心學習網。以安南國中為範例，贏得2023年全國中輟預防業務「績優學校」殊榮，展示市府與學校合作的績效成果。

每名輔導個案可能包含家庭背景、社交生活、個人情緒、學習成就等多元成因，因此需透過個案研商會議研訂輔導方案，整合學校與網絡單位資源和人力，陪伴學生共同克服面臨的問題。更重要的是採取積極預防的概念，致力主動尋找高風險的學生，及早規畫彈性、高關懷課程，避免中輟，提高學生的復學率，降低中輟率。

台南 教育局 校園 鄭新輝

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