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超美! 玉井錫葉藤迎開花季 浪漫紫色隧道民眾讚「很好拍」

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
玉井區台三線旁有一處秘密花園，迎來錫葉藤開花旺季，民眾表示，像是打造浪漫的紫色步道「超好拍！」記者李文德／攝影
玉井區台三線旁有一處秘密花園，迎來錫葉藤開花旺季，民眾表示，像是打造浪漫的紫色步道「超好拍！」記者李文德／攝影

玉井區台三線旁有一座令人眼睛為之一亮的秘密花園，目前迎來錫葉藤開花旺季，吸引遊客駐足拍照。花園主人蘇秀花表示，種了20多年錫葉藤，如今園區處處是紫色，更樂意分享給路過的有緣人，入園不收門票歡迎愛花人士前來。民眾表示，看見紫色花叢，總忍不住觀賞，更特別是裡面像是打造錫葉藤步道「超好拍！」

此次秘密花園坐落在台3線375公里處，原從事飲料經銷的主人蘇秀花表示，20多年前丈夫買了株錫葉藤種在路旁，想不到無心插柳成為熱門景點，到目前為止栽植超過1000株錫葉藤。

蘇秀花表示，錫葉藤開花季大多落在3月初至月底，今年卻提前一禮拜相繼開花。特別是花園後面盛開的情形更佳，與園內種植的九重葛相互輝映下，紫、紅交錯的視覺效果，更凸顯花況之美。她更說，隨著陽光照射及溫度變化，錫葉藤早晚期間的花色最深最美，喜愛花草的民眾可以逛逛，免收入園費一起來玩園藝。

慕名而去的遊客表示，特別是花園後的錫葉藤目前開的最漂亮，有如走進去紫色步道，不管從哪個角度拍照都「超美超好拍！」

玉井區台三線旁有一處秘密花園，迎來錫葉藤開花旺季，民眾表示，像是打造浪漫的紫色步道「超好拍！」記者李文德／攝影
玉井區台三線旁有一處秘密花園，迎來錫葉藤開花旺季，民眾表示，像是打造浪漫的紫色步道「超好拍！」記者李文德／攝影
紫色錫葉藤花與九重葛相互輝映下，讓民眾喊「更美！」記者李文德／攝影
紫色錫葉藤花與九重葛相互輝映下，讓民眾喊「更美！」記者李文德／攝影

台三線 景點

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