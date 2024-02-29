逾百年珍貴文物嘉義車站 日治時期第一代轉車台指定為古蹟

嘉義市鐵路高架化工程發現日治時期嘉義車站轉車台遺構，為縱貫線鐵路明治41年（西元1908年）通車興建，至今116年歷史，是目前台灣現存最早第一代轉車台遺構，比2020年台南出土的第一代轉車台（僅餘原貌的3分之1）完整度更佳。

市府上午召開文資審議會，多數委員認為嘉義車站轉車台極具文化資產價值，8票同意現地保留，2票支持移地保留，最後決議轉車台現地保留，並將轉車台遺構與驛事務室、車掌詰所，納入「嘉義車站」古蹟公告範圍，讓民眾得以一窺嘉義地區鐵道發展的黃金歲月。

市長黃敏惠得知審議結果後表示，市府重視文化資產保存，文化力量具穿透力，是非常重要城市軟實力。建設讓城市巨大，但文化更讓城市偉大，她尊重審議結果。

日治時期嘉義車站，曾是台灣第一座「三鐵共構」車站，含台鐵縱貫線、阿里山林鐵及糖鐵北港線等。1933年車站改建，使用鋼骨和鋼筋水泥結構，打造「折衷主義」建築風格，被譽為「全島第一摩登車站」。日治時期嘉義車站轉車台遺構，見證當時嘉義繁榮，豐富鐵道文化資產。

執行調查研究的言古文化公司顏廷伃博士說，轉車台主要用於火車頭或車廂轉向調度使用，或是切換維修線等用途。發掘出土的轉車台遺跡，外徑16.5公尺、內徑15.5公尺。自明治41年（西元1908年）12月建造，至1930至40年代新式扇形機關車庫與轉車台完工，或嘉義車站改建工程完成後即廢棄，使用時間約30年，時間短暫，因此堆積型態較單純，可補足縱貫鐵路交通史最初階段限存遺構研究缺環。

轉車台結構體大致保存良好，表面遺留早期建築工法、製作工序等痕跡明顯，具稀少性、不易再現基準。轉車台學術與文化資產價值高，尤其轉車台位置，是作為早期機關車迴轉場地，原始出土地尤其具有歷史文化背景指涉性價值，因此審議委員認為現地保存，將轉車台遺跡指定為「古蹟」，納入市定古蹟「嘉義車站」公告範圍。

另，位在火車站旁驛事務室（現為站長室）和車掌詰所（現為倉庫），與車站車體同期構造物，文資委員認為，這棟建物設計風格、材料與車站本體幾乎一致，驛事務室雖晚火車站2年落成，但構造、形式與材料（布紋磚、洗石子台度…等），以及門窗開口部的構造收邊處理及尺度比例，皆與嘉義火車站本體建築相同，故初始設計時，其風格與造形風貌即是視為一體設計思維，是不可分割部份。