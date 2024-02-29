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雲林雞場染H5N1禽流感！滿場雞屍慘不忍睹 今撲殺逾7500隻

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林一家養雞場大量土雞異常死亡，慘不忍睹。記者蔡維斌／攝影
雲林一家養雞場大量土雞異常死亡，慘不忍睹。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫鎮一家土雞場業者通報，雞隻大量死亡，經雲林縣府派員處理，確診H5N1亞型高病原性禽流感，今天完成撲殺7505隻土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒作業，提醒目前高風險時期，業者要多加留意。

雲林縣動植物防疫所表示，土庫鎮一家土雞場日前出現異常死亡，經通報確診H5N1，已養了40天的土雞大量死亡，滿場雞屍，慘不忍睹，已進行撲殺並督導業者完成場區清潔及消毒作業。

動植物防疫所統計，今年迄今雲林縣確診及撲殺禽流感禽場案例計9例，分別為陸禽5場、鴨2場、鵝2場。

防疫所長廖培志分析，近期禽流感案例發生原因，經研判其成因多為業者未落實禽場生物安全，如人員進出禽舍未落實衛生清潔，正確操作方式，業者可參考農業部動植物防疫檢疫署禽流感資訊專區，提醒禽農，受大陸冷氣團影響，近期各區早晚溫差較大，在明後天受冷空氣南下，氣溫將會更低，應做好禽場防寒工作，適時開啟保溫設備，以減輕禽隻緊迫，降低染病風險。

確診 禽流感 雲林

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