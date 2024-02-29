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柔性力量崛起女力翻轉世界 嘉義市婦女節論壇　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府慶祝婦女節，上午在市府大禮堂舉辦「女力向前成就chia員」論壇，副市長林瑞彥（左二）代表市長黃敏惠出席，贈送3位講師紀念禮品。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝婦女節，上午在市府大禮堂舉辦「女力向前成就chia員」論壇，副市長林瑞彥（左二）代表市長黃敏惠出席，贈送3位講師紀念禮品。圖／嘉市府提供

嘉義市政府慶祝婦女節，上午在市府大禮堂舉辦「女力向前成就chia員」論壇，邀請台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍、聯合報系倡議家策略總監陳欣媛、真實品牌工作室負責人劉姝麟分享，讓參與聽眾收穫滿滿。

副市長林瑞彥代表市長黃敏惠出席，贈送3位講師紀念禮品「沐錡美學工作室」精油照護包與「茉莉手作坊」環保嘉書提袋(112年社企競賽優勝團隊商品)，提前祝大家婦女節快樂。林瑞彥說，嘉市民女性比率約52%，市府女性公務人員比率約56%，嘉市可說是女力撐起半邊天，市長長期推動女力政策，希望女性朋友追求夢想，市府作最堅強後盾。

市府2020年全台首創推動女性社會企業培力方案，4年培訓130名女學員，輔導完成101份社會企業創立計畫書，每位學員歷經系列從業師輔導到選點開業，市府一條龍服務，為創業女性打造創業平台，2021年開辦創業競賽，3年共108組參賽，遴選29組團隊榮獲優勝，頒發各10萬元創業獎勵金。

為了讓嘉義女性社會企業創業夢想具體實現，市府建構友善創業生態與提供政策資源外，為想創業女性造平台，作為女力社企團隊強而有力後盾。去年度首創「Chia」品牌，代表孕育嘉義在地女力社企的創新品牌，在新光三越垂楊店、佐登妮絲城堡與檜意森活村快閃銷售，業績突破75萬餘元。

社會處說，嘉有社企城市新活力社會企業課程徵選開跑，即日起至3月20日止，歡迎設籍或居住嘉市女性、弱勢朋友報名參加徵選。報名網址：https://forms.gle/pWRTd7YWs5QaBT4e7 (聯絡人0972383038李小姐)。

嘉義市政府慶祝婦女節，上午在市府大禮堂舉辦「女力向前成就chia員」論壇。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝婦女節，上午在市府大禮堂舉辦「女力向前成就chia員」論壇。圖／嘉市府提供

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