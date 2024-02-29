嘉義熱門景點！「台灣小京都」檜意森活村續約 規畫增加夜間營運

嘉義市最經典景點，有「台灣小京都」稱譽的「檜意森活村」經營10年，成績亮眼，獲優先定約權，阿里山林業鐵路及文化資產管理處與營運公司檜意森活村公司續約5年，雙方代表上午在檜村簽約，人文森活再升級，結合藝術文化林業節慶等多元活動，規畫夜間試營運，讓檜村精彩從白天延續到夜晚。

日治時期檜村稱檜町，是阿里山林業開發林業人員宿舍，3.4公頃檜村28棟日式宿舍，是台灣最大日式建築群，也是阿里山起點，市府2005年登錄為市定古蹟、歷史建築，檜村園區規畫文創市集、在地有禮、生活創藝、時光特區、好飲好食、藝文展覽等主題店面，林業及自然保育署前身林務局委外經營10年有成，成為民間參與投資經營典範。

上午林鐵及文資處長黃妙修與檜村公司董事長陳俊良簽約，農業部綜合規劃司長蔡巧連、林業及自然保育署處長汪昭華、市府觀光新聞處長張婉芬、文化局長盧怡君、建設處長田長沛見證，續約5年至2029年2月28日止，雙方邁入新階段委託關係。

陳俊良說，未來5年將注入更多藝術元素，打造「檜藝新森活」，辦理慶典活動，豐富日式建築與造景，讓檜村好拍好玩；邀藝術家駐村創作繪畫、音樂、藝雕等，舉辦展覽音樂會，結合國產材推動政策，由店舖規畫木材、花藝景觀營造，共同經營檜村氣氛，統一園區店員日式衣著，形塑主題村，打造吉祥物走村（行動詢問站），提供遊客諮詢合影，規畫夜間試營運。

黃妙修說，檜村委託營運移轉案2013年以促參方式委託檜村公司營運，打造全國第一個「森林文創」主題文創園區，獲獎無數，年營收平均2.59億元，為國庫貢獻近2.2億元，疫情期間仍有2億收入，9成在地勞工創造就業，每年超過200萬遊客，促進觀光產業發展。