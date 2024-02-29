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嘉義瑞里紫藤花季3月登場 麝香木紫色花海浪漫來襲
嘉義縣梅山鄉瑞里紫藤花季將在3月登場，麝香紫藤花預計2周後開始盛開，縣府文觀局今年推出系列親子活動，還募集網友創意留言「我十拿九穩，紫差你一吻」，設計成對話框打造網美打卡牆，縣長翁章梁今參加宣傳記者會，邀大家一起賞花。
文觀局長徐佩鈴說，3月期間穿著紫色服飾到瑞里，就可享指定餐飲商家優惠，周四入住指定民宿再贈紀念品，還可享觀音瀑布門票優惠價50元；另3月12至31日在瑞里源興宮前廣場設有紫藤花網美打卡點，3月17日紫藤公園將辦音樂市集及親子DIY。
嘉義縣長翁章梁表示，目前紫藤花正含苞待放，預計2周後開始盛開，加入慢遊嘉義Line@可掌握即時花況，166沿線有許多步道及自然景觀，瑞里茶園在夕陽染紅時更加唯美，推薦遊客規畫2天1夜紫藤花之旅，入住瑞里、瑞峰等當地特色民宿，感受在地人文特色。
農業部農村發展及水土保持署南投分署指出，今年與民宿推出平日住宿贈體驗活動，提供當地特色活動免費體驗，包含揉茶、茶席、咖啡烘焙及槌染DIY等，還加贈紫藤茶杯或紫藤小毛巾給周四入住的遊客，鼓勵大家避開周末人潮，以慢旅、愜意的方式慢遊嘉義。
文觀局也說，今年還規畫紫藤親子彩繪活動，可先在ibon雲端列印「紫藤彩繪」圖稿，讓小朋友在家完成作品，3月17日將作品帶到紫藤野餐派對，前150名即可兌換2張佐登妮絲城堡門票，還可體驗特色市集、不插電音樂表演等活動，邀大家一起度過最chill午後時光。
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