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蒜頭糖廠五分車撤廣告 恢復藍皮原貌

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
台糖嘉義縣蒜頭糖廠的藍皮復古五分車外觀已撤除廣告，恢復原貌。記者黃于凡／攝影
台糖嘉義縣蒜頭糖廠的藍皮復古五分車外觀已撤除廣告，恢復原貌。記者黃于凡／攝影

本報獨家報導嘉義縣蒜頭糖廠的藍皮復古五分車「尋蜜號」車身貼滿廣告，民眾及鐵道迷嘆毀了經典外觀，引起回響，台糖公司指出，重視鐵道迷意見，已與委託的廣告主大嘉義觀光工廠暨文化產業發展協會取得共識，取下廣告看板，保留復古風華，未來用別的宣傳方式。昨天假日，不少遊客造訪糖廠，高興看到「原汁原味」的車廂。

台糖表示，蒜頭糖廠復刻五分車共有3個列車，原先僅提供1列車的8個車廂掛在地特產廣告，以協助振興嘉義觀光產業升級為考量、屬試辦性質，另2個列車體仍維持原復古樣貌，但鐵道迷對車廂掛廣告反應不佳，隨即向委託者反映，取得共識後恢復藍皮復刻原貌。

蒜頭糖廠昨天逢228假日湧現人潮，下午1點30分發車往故宮南院的尋蜜號，每節車廂幾乎都坐滿人；陳姓旅客說，特地到蒜頭糖廠找回兒時記憶，不知前幾天車廂上有廣告看板，很高興看到原汁原味的藍色車廂，下次要帶孫子來坐五分車。

1名鐵道迷表示，廣告撤除讓列車恢復藍皮原貌，重現復古樣貌，再加上有乾冰仿製蒸汽，效果十足。

台糖說，將參考學者意見，研議在糖鐵候車廊道或車站醒目區域，另設置宣傳。

嘉縣文化觀光局長徐佩鈴說，持續協助推動在地產業行銷，去年獲數位發展部補助，會以AI技術串連遊程，助觀光工廠產業發展，也會串連故宮南院、萌寵樂園、5G文創基地，合作推廣五分車觀光及創新平台。

五分車 嘉義 廣告 鐵道迷

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