基進訴求中正路改名不要改假的 南市府：居民意願不高

今天是228紀念日，台灣基進台南黨部在湯德章圓環旁的中正路，高舉「台南四百，轉型正義停擺」燈籠，指台南市今年大肆慶祝「台南四百」，卻不積極處理中正路改名，放任轉型正義停擺。南市府表示，轉型正義需要全民的努力、共識，會持續與社會合作，讓台灣走向更團結的未來。

基進黨台南黨部執行長吳依潔說，基進台南黨部從2018年開始推動中正路更名，2022年路牌覆蓋行動更擴及永康和學甲區的中正路。2023年黃偉哲市長願意推動更名，並公開宣告台灣文學館的地址為德章大道1號，是空間轉型一大進展。

但過了1年，台灣文學館的正式館址至今仍是中正路1號，不管是官網、公文都未更名，市府更未啟動民政程序更改路名。吳依潔表示，轉型正義用喊的，路名改假的，我們到底還要讓湯德章的銅像，面對中正路多久？

民政局表示，自2022年3月起 ，市府即以行動支持，中西區公所除了主動走訪瞭解住戶意見及連署意願，同時設置「道路更名連署專案櫃台」提供諮詢服務、協助接受民眾連署。但經過兩年的努力，住戶對於更名意願仍舊不高。分析在地居民意願不高的原因，居民認為中正路使用已久，路名變更將影響居民證件註改，居民權益、使用習慣將受影響，若以更改路名代表推動正義的訴求實在勞民傷財。

民政局長姜淋煌說，以更改路名彰顯民主意識象徵，思維及動機很好，但道路更名後涉及門牌整編，影響道路兩旁住戶相關權益，及使用習慣，必須審慎評估。針對中正路更名案，繼續以「主動溝通、傾聽尊重、協助支持」的態度處理。

未來無論團體或個人建議現有道路更名，僅需依規定取得道路兩旁設籍住戶戶長五分之一以上連署書面申請，再由戶政事務所調查取得道路兩旁設籍住戶三分之二以上之戶長書面同意後，即啟動辦理更名及門牌整編。