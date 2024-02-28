看《生命之樹》有地方休息了 青鯤鯓扇形地景園區開放

台南市政府在將軍區扇形鹽田打造生命之樹大型裝置藝術，去年8月開放後成為沿海地區新景點，春節期間吸引逾3萬人次造訪，之前遊客反應上廁所不便、無處遮陽的問題，隨著一旁的扇鹽地景園區完工開放也獲得解決，南市府未來打算將園區內登錄為歷史建築的鹽工宿舍修建活化，5、6月則會規畫遊程行銷。

將軍區青鯤鯓扇形鹽田造型獨特，是台鹽在47年前填平青鯤鯓沙洲與內海而成的鹽灘地，後來2002年七股鹽場停曬後荒廢，南市2021年啟動活化計畫，投入8300萬元經費，陸續進行生命之樹裝置藝術、扇鹽地景園區、中軸道路及社區旅遊動線美化等工程，依先後順序逐步開放。

超過1公頃的扇鹽地景園區，以舊鹽工宿舍周邊土地打造，位於鹽田的扇眼處，設置包括棧道、解說亭、水岸平台、停車空間及廁所等設施，並把扇骨中心通往生命之樹的中軸道路修復，今年已經對外開放，該處生態豐富，從棧道上就能看到泥灘地上的彈塗魚、招潮蟹等生物。

南市觀旅局指出，由於扇鹽地景園區位於國家級濕地，為從生態保育角度發展觀光，園區將不採委外經營方式，而是朝向由民間認養，規畫以導覽方式，向遊客介紹鹽田歷史、在地美景及聚落特色，目前已接洽多個團體，近期就能定案，讓景點服務更完善。