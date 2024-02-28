回響／嘉義縣台糖五分車撤除廣告 恢復藍色鐵皮復刻原貌

本報獨家報導嘉義縣蒜頭糖廠的藍皮復古五分車「尋蜜號」車身貼滿廣告，民眾嘆毀了經典外觀，促成改變。台糖公司表示，重視鐵道迷意見，已與委託的廣告主嘉義觀光協會取得共識，取下廣告看板，保留復古風華，未來另設宣傳方式；今假日不少遊客造訪糖廠，直呼喜歡原汁原味。

蒜頭糖廠今逢228假日湧現人潮，下午1點30分發車往故宮南院的尋蜜號，每節車廂幾乎都坐滿人，展現十足高人氣。鐵道迷表示，台糖公司將廣告撤除，讓列車恢復藍皮原貌，重現復古樣貌，再加上有乾冰仿擬蒸汽，效果十足，相信能吸引更多人來朝聖。

陳姓旅客說，今天特地來蒜頭糖廠找回兒時記憶，不知前幾天車廂上有廣告看板，很高興看到原汁原味的藍色車廂，車廂內相當舒適，外觀也很漂亮，下次再來蒜頭糖廠遊玩，一定要帶孫子來坐五分車。

台糖指出，有鐵道迷反應蒜頭五分車車體外觀掛廣告看板，破壞復古意象及影響美感，因為重視鐵道迷意見，隨即與委託廣告主嘉義觀光協會取得共識，並馬上取下廣告看板。台糖表示，未來將參考學者意見，研議在候車廊道或車站醒目區域另外設置宣傳方式。

台糖表示，蒜頭復刻的五分車共有三列車，目前僅提供一列車的8車廂供掛在地特產廣告，以協助振興嘉義觀光產業升級為考量，屬試辦性質，另2列車體仍維持原復古樣貌，但鐵道迷對車廂掛廣告反應不佳，台糖隨即向委託者反映，取得共識後恢復藍皮復刻原貌。