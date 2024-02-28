快訊

巨人軍來台／呂明賜重新穿上巨人球衣 3日攜手姜建銘登場開球

首起麻疹群聚…醫護接觸感染 曾至桃機、新北梁家米粉湯

海巡署回應國台辦「冷血並非事實」 無蒐證錄影已表達歉意

1.11萬奪台南人口最大里 里長分析：得天獨厚的地理位置

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
後壁里位於仁德區中心，附近有新田、保安及太子工業區圍繞，生活機能方便，鬧區、早市都有。記者李文德／攝影
後壁里位於仁德區中心，附近有新田、保安及太子工業區圍繞，生活機能方便，鬧區、早市都有。記者李文德／攝影

根據台灣房屋日前公布六都及新竹縣市人口最大里，由高雄左營福山里以4.52萬人蟬連全台最大里，而在台南市人口最大里由人口數1.11萬的仁德後壁里奪冠。已任職2屆的里長蔡誌倫表示，由於近年來德糖路開通後，讓當地前往市區的動線更流暢，加上此處原有的5大聚落陸續新建公寓大樓，許多居民選擇在此處長住。

蔡誌倫分析，原仁德區仁義里因有重劃區，逐漸有許多建案吸引民眾入住，不過隨著德糖路開通，後壁里情況變得不同，前往市區更方便，加上原有的5大聚落陸續新建許多公寓大樓，也讓區里氛圍變得不同。就目前人口結構而言，2024年1月統計資料，後壁里共有1萬1143人，目前中壯年人口約占4成左右，老年人口大約3成。

他觀察到因仁德屬狹長型範圍，恰好後壁里就在中心點，因此造就得天獨厚的地理位置，隔壁有新田工業區、往南、北分別有保安及太子工業區，讓工作人口選擇在此居住。

蔡誌倫說，除地理位置特別外，生活機能也相對方便，鬧區、早市都有，距離台86線快速道路上崙交流道僅5分鐘車程，附近更有德南國小、仁德國中，距離歸仁的新豐高中也近，教育機能絕佳，也是不少家庭寧願不居住在市區，選擇此地的優勢條件。

不過里長1人要處理1萬多人的事，蔡誌倫表示確實無法面面俱到，特別是經歷過新冠疫情，許多民眾會爭先恐後地打電話詢問防疫政策、疫苗施打等問題，都要耐心回覆。但里長也認為，現在處理里民服務可透過網路平台聯絡，比以往好了許多。

目前後壁里人口多，但里民不斷反映沒有公園可以供親子遊樂。蔡誌倫表示，雖里內有規劃公園預定地，不過每處地點面積太小，難有效益，故最後沒被徵收，地方與民代也正努力朝向台86快速道路下的空地作為活化空間。

仁德區後壁里近德南國小、仁德國中等學校，教育條件也讓不少居民選擇在此長住。記者李文德／攝影
仁德區後壁里近德南國小、仁德國中等學校，教育條件也讓不少居民選擇在此長住。記者李文德／攝影
仁德區後壁里距離台86線快速道路交流道僅5分鐘車程，接國道1、3號北上南下都方便。記者李文德／攝影
仁德區後壁里距離台86線快速道路交流道僅5分鐘車程，接國道1、3號北上南下都方便。記者李文德／攝影
已任兩任的後壁里長蔡誌倫分析成為全台南人口最大里的原因，是因為特別的地理位置。記者李文德／攝影
已任兩任的後壁里長蔡誌倫分析成為全台南人口最大里的原因，是因為特別的地理位置。記者李文德／攝影

公寓 台南 重劃區

延伸閱讀

巴西COVID-19病例上升 單週新增3.8萬例

子宮頸癌清除遇瓶頸 專家籲：抹片、HPV檢測應並行

高雄福山里又榮登全國最大里 里長嘆：非常不喜歡這個稱號

桃園新217青埔環線公車3月1日上路 免費接駁高鐵機捷通勤

相關新聞

1.11萬奪台南人口最大里 里長分析：得天獨厚的地理位置

根據台灣房屋日前公布六都及新竹縣市人口最大里，由高雄左營福山里以4.52萬人蟬連全台最大里，而在台南市人口最大里由人口數...

賞燈請注意！台灣燈會安平燈區 已13名孩童走失都找回

2024台灣燈會安平燈區迄今，吸引大批觀光人潮，因人潮眾多走失小孩13人、以6至12歲的孩童居多；遺失手機駕照、學生證9...

61歲日本志工年輕時愛上台灣 遠渡重洋投入燈會服務

2024台灣燈會在台南溫暖服務不分國界，南市府於燈會期間與大專院校及民間團體合作，招募近1500位志工投入燈會服務，其中...

嘉市鐵路高架車輛調度基地未發包開挖到珍貴文資 完工添變數

鐵道局執行嘉義市鐵路高架化工程，含嘉義站、嘉北站及北回歸線等共3座車站，預訂2025年底完工，施工過程開挖到最早嘉義人骨...

嘉油鐵馬道光環境優化 世賢路站-民生南路站後天開放使用

嘉義市政府為提升嘉油鐵馬道夜間光環境與硬體設施品質，向中央爭取經費，獲交通部觀光署核定6000萬元，含中央補助3787萬...

建國二村市地重劃施工 嘉義市府籲汽機車改道

嘉義市舊台灣燈會場地建國二村、復興新村地區市地重劃工程，去年8月間起封閉施工做公設，時程已延長到年底，另，為做汙水下水道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。