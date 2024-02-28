1.11萬奪台南人口最大里 里長分析：得天獨厚的地理位置

根據台灣房屋日前公布六都及新竹縣市人口最大里，由高雄左營福山里以4.52萬人蟬連全台最大里，而在台南市人口最大里由人口數1.11萬的仁德後壁里奪冠。已任職2屆的里長蔡誌倫表示，由於近年來德糖路開通後，讓當地前往市區的動線更流暢，加上此處原有的5大聚落陸續新建公寓大樓，許多居民選擇在此處長住。

蔡誌倫分析，原仁德區仁義里因有重劃區，逐漸有許多建案吸引民眾入住，不過隨著德糖路開通，後壁里情況變得不同，前往市區更方便，加上原有的5大聚落陸續新建許多公寓大樓，也讓區里氛圍變得不同。就目前人口結構而言，2024年1月統計資料，後壁里共有1萬1143人，目前中壯年人口約占4成左右，老年人口大約3成。

他觀察到因仁德屬狹長型範圍，恰好後壁里就在中心點，因此造就得天獨厚的地理位置，隔壁有新田工業區、往南、北分別有保安及太子工業區，讓工作人口選擇在此居住。

蔡誌倫說，除地理位置特別外，生活機能也相對方便，鬧區、早市都有，距離台86線快速道路上崙交流道僅5分鐘車程，附近更有德南國小、仁德國中，距離歸仁的新豐高中也近，教育機能絕佳，也是不少家庭寧願不居住在市區，選擇此地的優勢條件。

不過里長1人要處理1萬多人的事，蔡誌倫表示確實無法面面俱到，特別是經歷過新冠疫情，許多民眾會爭先恐後地打電話詢問防疫政策、疫苗施打等問題，都要耐心回覆。但里長也認為，現在處理里民服務可透過網路平台聯絡，比以往好了許多。

目前後壁里人口多，但里民不斷反映沒有公園可以供親子遊樂。蔡誌倫表示，雖里內有規劃公園預定地，不過每處地點面積太小，難有效益，故最後沒被徵收，地方與民代也正努力朝向台86快速道路下的空地作為活化空間。