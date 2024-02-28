台南國際音樂節登場 議員：資訊有落差

台南國際音樂節昨起登場，為期3個月，市府昨天公布邀請維也納交響樂團、英國達人秀冠軍保羅帕茲等國內外知名音樂家及團體。對比日前高雄「演唱會經濟」大爆發帶動商機，副市長葉澤山說，相信今年音樂節吸客率更高；南市旅宿業者指出，近期平日住房率有感提升。有議員建議開放購票前增加活動宣傳，市府表示，持續強化各式藝文活動的宣傳。

文化局長謝仕淵說，國際音樂節每場席次最多是1700張，邀請的音樂家、樂團都有一定的知名度，幾乎每場票房都是秒殺售罄，例如德國小提琴天后安・蘇菲・慕特的表演，約有3成是來自中、北部地區粉絲購票，維也納樂團更有6成外縣市樂迷搶票，預估整個音樂節可吸引2萬多人潮。

文化局指出，在台南文化中心演藝廳共安排12檔、13場次音樂會，適逢台南400，以時代之聲為主軸，規畫「Timeless Symphony」、「Infinite Melody」兩大主題，前者以國際表演節目為主，例如維也納交響樂團演出貝多芬第9號交響曲，還有第1男高音佛瑞茲等；後者從在地出發，保羅帕茲將與國小合唱團合作演出，以及南市交響樂團演出「風起王城」四部曲，是台南首部自己的交響樂。

台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰說，高雄演唱會帶來人潮可能僅1晚，台南今年多個展覽、活動才更有機會常來住宿，希望觀光是細水長流，以往過年後3月起是淡季，今年明顯成長。

南市民宿協會榮譽理事長周榮棠說，自家民宿目前住房比去年同期好。和逸飯店台南西門館指出，24日燈會啟燈至昨天，住房率達8成。

市議員沈震東說，不少民眾對音樂節資訊掌握有落差，當得知有音樂會時，票早已銷售一空，建議市府可在開放買票前增加曝光度，例如日前保羅帕茲出現在燈會演唱，引起討論，吸引更多人參與其中。文化局回應，持續強化宣傳，針對較熱門的節目，會以更有創意及效益的方式，讓所有市民皆能享受到優質的藝文展演活動。