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「超級藍月」海水重創雲林箔子寮港 延伸海堤解決淹水有譜

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
從高空俯瞰箔子寮港，在颱風或大潮時，港外的南、北堤幾乎被海水淹沒，延伸並加高海堤，為解決漁港淤沙帶來的淹水對策，縣府已大致完成水工模式測試。記者蔡維斌／翻攝
從高空俯瞰箔子寮港，在颱風或大潮時，港外的南、北堤幾乎被海水淹沒，延伸並加高海堤，為解決漁港淤沙帶來的淹水對策，縣府已大致完成水工模式測試。記者蔡維斌／翻攝

去年「超級藍月」加上颱風帶來海水倒灌重創雲林箔子寮港，至今漁港防汛未見動工，漁民憂心，縣府今天表示，為應急將築高港岸擋水，近期可發包施工，但因漁港淤沙嚴重，縣府同步計畫延伸漁港南、北防波堤，也完成初步水工模式測試，認定延伸的可行性高，至於地方提議整座漁港外移，因耗費時程和經費，須再作評估。

雲林縣最大的箔子寮漁港去年8月發生嚴重海水倒灌，整座漁港幾被淹沒，甚至危及近鄰村落，驚動行政院長陳建仁前來勘災，經與雲林縣政府研商後，決定以3500萬元加高碼頭港岸，以防海水再入侵，但半年來未見動工，漁民憂心並指漁港淤沙嚴重，加高港岸恐非良策，包括口湖鄉公所在內地方各界建議漁港外移。

鄉長李龍飛指出，箔子寮港曾風華一時，近年因淤沙嚴重，造成船筏進出困難才逐漸沒落，去年海水倒灌嚴重，加高港岸應急擋水雖屬必要，但長遠來看，借由港域清淤所抽的海沙往外填，再延伸漁港南北堤，整座漁港外移重建，方可一勞永逸，且舊港腹地可與鄰近產業專區結合發展漁業觀光，實為一舉兩得之策，先前曾邀海洋大學學者踏勘，也認同抽沙建港發展漁市觀光的看法。

縣府水利處長許宏博指出，加高港岸應急工程已完成設計近期可發包，為達長期治理之效，縣府也已同步評估漁港南北海堤延伸的可性行，相關水工模式測試已大致完成，未來只須對堤長和延伸角度再作細部水工測試即可，目前初步估計光延伸海堤200公尺約需10億元，經費不斐但淤沙可獲紓解，讓漁港正常運行，也是可行，至於整座漁港外移，因牽涉問題複雜則須再作評估。

從高空俯瞰箔子寮港，在颱風或大潮時，港外的南、北堤幾乎被海水淹沒，延伸並加高海堤，為解決漁港淤沙帶來的淹水對策，縣府已大致完成水工模式測試。記者蔡維斌／翻攝
從高空俯瞰箔子寮港，在颱風或大潮時，港外的南、北堤幾乎被海水淹沒，延伸並加高海堤，為解決漁港淤沙帶來的淹水對策，縣府已大致完成水工模式測試。記者蔡維斌／翻攝
從高空俯瞰箔子寮港，在颱風或大潮時，港外的南、北堤幾乎被海水淹沒，延伸並加高海堤，為解決漁港淤沙帶來的淹水對策，縣府已大致完成水工模式測試。記者蔡維斌／翻攝
從高空俯瞰箔子寮港，在颱風或大潮時，港外的南、北堤幾乎被海水淹沒，延伸並加高海堤，為解決漁港淤沙帶來的淹水對策，縣府已大致完成水工模式測試。記者蔡維斌／翻攝
從高空俯瞰箔子寮港，在颱風或大潮時，連港區的聯外道路全被淹沒。圖／本報資料照片
從高空俯瞰箔子寮港，在颱風或大潮時，連港區的聯外道路全被淹沒。圖／本報資料照片

口湖鄉 漁民 雲林

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