快訊

傻眼！逛東區服飾店「低消60元」只有襪子能湊 店家回：營業方式不同

只帶9500元！台將赴美征戰靠瓶裝水過日奪冠 電競協會祝賀遭嗆：關你屁事

房產E點靈／我不是牆我是房 高雄「紙片屋」專家揭優勢

翁章梁將參加日本食品展 喊話今年鳳梨外銷量成長2成

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左）今天出席日本東京食品展行前記者會，喊話今年鳳梨日本外銷量要成長2成。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）今天出席日本東京食品展行前記者會，喊話今年鳳梨日本外銷量要成長2成。記者黃于凡／攝影

嘉義縣是全台鳳梨第3大產區，年產量將近2萬8000公噸，去年出口550公噸「蜜甘味」金鑽鳳梨、「夏之雪」牛奶鳳梨至日本，縣長翁章梁今天參加東京食品展行前記者會喊話，今年鳳梨出口量要成長2成，進軍福岡縣、大分縣等日本超市。

農業處長許彰敏說，嘉義縣有北回歸線經過陽光充足、弱酸性的紅土丘陵地，地理環境和氣候條件非常適合鳳梨生長，嘉義縣鳳梨種植面積約1500公頃，年產量將近2萬8000公噸，今年2月底至6月預計出口金鑽鳳梨，之後將由牛奶鳳梨接力出口。

翁章梁表示，日本是台灣農產品外銷的第2大出口國，去年外銷550公噸鳳梨至日本深受喜愛，今年已陸續接獲日本訂單，希望今年出口量成長2成，達到660公噸外銷量，參加日本食品展同時也建立穩定通路，盼讓農民穩定生產，提升田間管理品質。

日本東京食品展3月5至8日開展，翁章梁將率8家業者組團參展，設置「阿里山的美好滋味」嘉義優鮮館區，展示鳳梨、烏魚子、地瓜酥、鳳梨酥、花生醬、苦茶油等產品；新加坡食品展四月23至26日開展，縣府將再率4家業者參展，將農產品打入東南亞貿易市場。

嘉義縣長翁章梁今天出席日本東京食品展行前記者會，喊話今年鳳梨日本外銷量要成長2成。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天出席日本東京食品展行前記者會，喊話今年鳳梨日本外銷量要成長2成。記者黃于凡／攝影

嘉義 日本 鳳梨酥

延伸閱讀

元宵後大清掃 翁章梁帶隊溪口環境日狂清出逾2噸垃圾

竹崎高中前進土耳其FRC機器人競賽 嘉義縣長授旗祝福

神明保佑！東石永靈宮三朝圓醮 找回丟失的「拓印版」

嘉義新港奉天宮元宵媽祖遶境 年輕人街舞轎前跳起來

相關新聞

台南黃金海岸船屋訴訟中 地方盼未來活化空間進駐在地攤販

台南黃金海岸日前「重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸，海洋新樂園」啟用，營造南區濱海觀光遊憩亮點軸帶。不過船屋因先前委外業者...

翁章梁將參加日本食品展 喊話今年鳳梨外銷量成長2成

嘉義縣是全台鳳梨第3大產區，年產量將近2萬8000公噸，去年出口550公噸「蜜甘味」金鑽鳳梨、「夏之雪」牛奶鳳梨至日本，...

元宵後大清掃 翁章梁帶隊溪口環境日狂清出逾2噸垃圾

嘉義縣村落存在許多共有土地，因無人管理後，變成環境髒亂點，長期困擾居民，影響生活品質，縣長翁章梁力推村里清潔大作戰，每月...

雲林縣公共自行車再擴點 6月百輛車進駐斗南、虎尾

雲林縣公共自行車MOOVO上路不到1年，租借頻率高，不過多半使用者反映站點過於集中在斗六市的都會區，縣府本月初擴增郊區石...

基進黨抨擊綠委228辦音樂會 陳亭妃：感恩是歡樂嗎？

民進黨立委陳亭妃明天下午4點將在台南花園夜市，舉辦感恩音樂會，遭台灣基進黨台南市議員李宗霖抨擊，李宗霖今指出，陳亭妃選擇...

寵物犬貓未絕育近2萬隻已開罰11件 雲林3月將補助3千犬貓絕育

動物保護法規定，寵物飼主應為寵物絕育，違者可依法開罰，雲林縣犬貓寵登數6.5萬多隻，仍有近2萬隻未絕育，其中僅3千多隻有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。