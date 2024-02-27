翁章梁將參加日本食品展 喊話今年鳳梨外銷量成長2成
嘉義縣是全台鳳梨第3大產區，年產量將近2萬8000公噸，去年出口550公噸「蜜甘味」金鑽鳳梨、「夏之雪」牛奶鳳梨至日本，縣長翁章梁今天參加東京食品展行前記者會喊話，今年鳳梨出口量要成長2成，進軍福岡縣、大分縣等日本超市。
農業處長許彰敏說，嘉義縣有北回歸線經過陽光充足、弱酸性的紅土丘陵地，地理環境和氣候條件非常適合鳳梨生長，嘉義縣鳳梨種植面積約1500公頃，年產量將近2萬8000公噸，今年2月底至6月預計出口金鑽鳳梨，之後將由牛奶鳳梨接力出口。
翁章梁表示，日本是台灣農產品外銷的第2大出口國，去年外銷550公噸鳳梨至日本深受喜愛，今年已陸續接獲日本訂單，希望今年出口量成長2成，達到660公噸外銷量，參加日本食品展同時也建立穩定通路，盼讓農民穩定生產，提升田間管理品質。
日本東京食品展3月5至8日開展，翁章梁將率8家業者組團參展，設置「阿里山的美好滋味」嘉義優鮮館區，展示鳳梨、烏魚子、地瓜酥、鳳梨酥、花生醬、苦茶油等產品；新加坡食品展四月23至26日開展，縣府將再率4家業者參展，將農產品打入東南亞貿易市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言