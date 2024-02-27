翁章梁將參加日本食品展 喊話今年鳳梨外銷量成長2成

嘉義縣是全台鳳梨第3大產區，年產量將近2萬8000公噸，去年出口550公噸「蜜甘味」金鑽鳳梨、「夏之雪」牛奶鳳梨至日本，縣長翁章梁今天參加東京食品展行前記者會喊話，今年鳳梨出口量要成長2成，進軍福岡縣、大分縣等日本超市。

農業處長許彰敏說，嘉義縣有北回歸線經過陽光充足、弱酸性的紅土丘陵地，地理環境和氣候條件非常適合鳳梨生長，嘉義縣鳳梨種植面積約1500公頃，年產量將近2萬8000公噸，今年2月底至6月預計出口金鑽鳳梨，之後將由牛奶鳳梨接力出口。

翁章梁表示，日本是台灣農產品外銷的第2大出口國，去年外銷550公噸鳳梨至日本深受喜愛，今年已陸續接獲日本訂單，希望今年出口量成長2成，達到660公噸外銷量，參加日本食品展同時也建立穩定通路，盼讓農民穩定生產，提升田間管理品質。