台南古都國際半程馬拉松3月3日起跑 交通管制時間出爐
2024台南古都國際半程馬拉松將於3月3日清晨登場，計有來自全國超過2萬3000名跑者參賽，為避免起跑人潮壅塞，半程馬拉松組起跑時間為上午5時30分，路跑組6時，健康休閒組6時15分，4時起陸續管制交通，管制區域包含中西區、南區及安平區，上午10時解除管制。
體育局長陳良乾指出，賽事共分為半程馬拉松組21.0975公里、路跑組10公里及健康休閒組5公里，今年適逢台南400，賽事受到全國跑友熱烈支持，超過2萬3000名跑友參賽，較去年增加4000人。
台南古都國際半程馬拉松賽事路線自3月3日清晨4時開始陸續管制，交通管制區域涵蓋中西區、南區及安平區，管制路段包含南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路二段、中華西路二段、府前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、建平路、平通路、文平路、國平路、永華路等。
此次賽事管制方式採分段管制，為減少民眾交通受影響時間，各管制路口均有架設管制時間路牌，並於上午10時解除管制，體育局請市民朋友於賽事當日依管制人員引導行車，詳細賽事交通管制資訊請至台南市政府體育局官網(https://sports.tainan.gov.tw/html2/main)查詢。
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