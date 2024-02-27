快訊

傻眼！逛東區服飾店「低消60元」只有襪子能湊 店家回：營業方式不同

只帶9500元！台將赴美征戰靠瓶裝水過日奪冠 電競協會祝賀遭嗆：關你屁事

房產E點靈／我不是牆我是房 高雄「紙片屋」專家揭優勢

台南古都國際半程馬拉松3月3日起跑 交通管制時間出爐

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

2024台南古都國際半程馬拉松將於3月3日清晨登場，計有來自全國超過2萬3000名跑者參賽，為避免起跑人潮壅塞，半程馬拉松組起跑時間為上午5時30分，路跑組6時，健康休閒組6時15分，4時起陸續管制交通，管制區域包含中西區、南區及安平區，上午10時解除管制。

體育局長陳良乾指出，賽事共分為半程馬拉松組21.0975公里、路跑組10公里及健康休閒組5公里，今年適逢台南400，賽事受到全國跑友熱烈支持，超過2萬3000名跑友參賽，較去年增加4000人。

台南古都國際半程馬拉松賽事路線自3月3日清晨4時開始陸續管制，交通管制區域涵蓋中西區、南區及安平區，管制路段包含南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路二段、中華西路二段、府前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、建平路、平通路、文平路、國平路、永華路等。

此次賽事管制方式採分段管制，為減少民眾交通受影響時間，各管制路口均有架設管制時間路牌，並於上午10時解除管制，體育局請市民朋友於賽事當日依管制人員引導行車，詳細賽事交通管制資訊請至台南市政府體育局官網(https://sports.tainan.gov.tw/html2/main)查詢。

2024台南古都國際半程馬拉松將於3月3日清晨登場，體育局今提醒起跑時間。圖／南市府體育局提供
2024台南古都國際半程馬拉松將於3月3日清晨登場，體育局今提醒起跑時間。圖／南市府體育局提供
2024台南古都國際半程馬拉松將於3月3日清晨登場，體育局今公布交通管制時間圖。圖／南市府體育局提供
2024台南古都國際半程馬拉松將於3月3日清晨登場，體育局今公布交通管制時間圖。圖／南市府體育局提供

台南 馬拉松 體育

延伸閱讀

台南古都國際半馬3/3開跑 逾2.3萬跑者參賽

影／泰安櫻花季開跑花滿開 遊客湧進最美派出所旁賞花

今晚平溪20呎雙龍天燈飛升啦啦隊女神壓軸 交管看這裡

台北內湖2/24夜弄土地公遶境 警規劃2階段交管

相關新聞

台南黃金海岸船屋訴訟中 地方盼未來活化空間進駐在地攤販

台南黃金海岸日前「重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸，海洋新樂園」啟用，營造南區濱海觀光遊憩亮點軸帶。不過船屋因先前委外業者...

基進黨抨擊綠委228辦音樂會 陳亭妃：感恩是歡樂嗎？

民進黨立委陳亭妃明天下午4點將在台南花園夜市，舉辦感恩音樂會，遭台灣基進黨台南市議員李宗霖抨擊，李宗霖今指出，陳亭妃選擇...

翁章梁將參加日本食品展 喊話今年鳳梨外銷量成長2成

嘉義縣是全台鳳梨第3大產區，年產量將近2萬8000公噸，去年出口550公噸「蜜甘味」金鑽鳳梨、「夏之雪」牛奶鳳梨至日本，...

元宵後大清掃 翁章梁帶隊溪口環境日狂清出逾2噸垃圾

嘉義縣村落存在許多共有土地，因無人管理後，變成環境髒亂點，長期困擾居民，影響生活品質，縣長翁章梁力推村里清潔大作戰，每月...

數B前標、均標降對社會組不利 南二中辦申請策略說明會

2024學測今寄發成績單，緊接著繁星及個人申請第一階段將開始，台南二中今天下午舉行申請策略學生說明會，晚上是家長說明會，...

雲林縣公共自行車再擴點 6月百輛車進駐斗南、虎尾

雲林縣公共自行車MOOVO上路不到1年，租借頻率高，不過多半使用者反映站點過於集中在斗六市的都會區，縣府本月初擴增郊區石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。