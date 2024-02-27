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【即時短評】莫讓光電成觀光發展阻礙 應計畫性管制

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區有美麗水域與紅樹林，也是觀光發展的優勢，議員反對此區在設置漁電，以守護生態景觀。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區有美麗水域與紅樹林，也是觀光發展的優勢，議員反對此區在設置漁電，以守護生態景觀。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區從緊鄰安平商港的南區鯤鯓里到喜樹、灣裡，有美麗的黃金海岸，更有大片紅樹林、魚塭，市府正進行喜樹、灣裡市地重劃，打造台南濱海新天地。遺憾的是隨著漁電設置，大片魚塭陸續填土而變色，紅樹林也面臨環境變化，多了個「太陽」，美景減分，市府更應計畫性管制，以免顧此失彼。

安平除了古蹟景點，也有美麗沙灘，觀夕平台、漁光島乃至鹽水溪出海口四草大橋，都是遊客必到景點，除了是弄潮踏浪好地方，也是欣賞夕陽的首選；而緊鄰的黃金海岸在市府曾取數億經費大力美化環境、改善設施，以及水利署養灘下，也吸引愈來愈多的遊客，市府更打出營造美國邁阿密的口號。目前市府對喜樹、灣裡濱海公路旁大片土地重畫，並規畫招商興建國際觀光旅館與商場，可預見未來發展。

但緊鄰黃金海岸的四鯤鯓，3年前濱海公路旁魚塭因要設置漁電共生，大面積填土，如今漁電場矗立，目前附近也有3處漁電場在興工中，還有多處魚塭也填平，被認為在為漁電共生做準備。

台南舊城區發展已飽和，都往市郊發展，繼東區後，南區與安南區也大步跟進，南區坐擁美麗海岸、紅樹林，又緊鄰市中心，被認為更具快速發展潛力，但隨著漁電場的設置，部分景色已變；居民更擔心，濱海公路兩旁未來更多漁電場林立，除了影響候鳥棲息、危及紅樹林生存，更讓環境景觀變糟。

七股眾多光電廠設在少人居住的海濱都被罵翻，而南區四鯤鯓緊鄰高度發展的市區，樓房就在旁側，若持續准許設置漁電，勢必影響讓市民引以為傲的美麗悠閒環境，市府發展經濟之餘也應顧及環境育生態維護，有節制地開發，否則一棟棟漁電建物，反成未來發展的阻礙。

台南 景點 紅樹林

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