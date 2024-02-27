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雲林祕境 海岸森林將揭神祕面紗

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣海岸植物園未對外開放，林木多元生態豐碩，抗鹽溝蜿蜒穿梭林間，形成水影森林，美不勝收。記者蔡維斌／攝影
雲林縣海岸植物園未對外開放，林木多元生態豐碩，抗鹽溝蜿蜒穿梭林間，形成水影森林，美不勝收。記者蔡維斌／攝影

為推動雲林縣台61線以西的雲西海岸觀光，縣長張麗善昨天率團隊拜會林業試驗所四湖實驗站，並走訪不對外開放的海岸植物園，看到天然森林加上生態豐富；張麗善說，有意想不到之美，認同此處極具開發潛力，全力配合周邊開闢道路等。

林業實驗所長曾彥學指出，四湖海岸植物園1993年創立，面積約22公頃，因應氣候變化衝擊，多年來推動海岸防風林更新、採種育苗、植物基因庫建置、遷地保育等，形成具學術研究、海岸生態教育、保安國土、資源保育與休閒遊憩等多功能園區，未來各園區整併規畫，將可帶動海岸觀光。

張麗善帶領多名局處主管，與曾彥學等研究團隊，對開發雲西海岸森林觀光、植物研究等研討，達成初步共識，隨後曾彥學帶領進入不開放的海岸森林，導覽區內木麻黃、南洋杉、木槿等高抗鹽植物形成多元森林，還可見珍奇的海岸灌木林，漂流木圍築的排鹽水塘渠道穿梭林間，木麻黃落葉步道則像行走棉花堆裡，偶見奇鳥飛過，傳來海濤聲便知海已在咫尺，每個人無不讚嘆祕境之美。

張麗善說，縣府未來將配合中央將雲西觀光遊憩廊道納入綜合規畫，包括先期周邊道路開闢和擴寬，約2分地的苗圃將打造成行政服務區和停車場，讓民眾有機會走進這神祕又迷人的海岸森林。

團隊 張麗善 漂流木

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