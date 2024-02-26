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雲林水林蕃薯寮媽元宵壓軸 射火馬、迎大龜、面桶炮超熱鬧
元宵已過，雲林水林鄉蕃薯村元宵壓軸民俗「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」射火馬、迎大龜、面桶炮今天晚上才熱鬧登場，已有百年歷史，每年從元宵節起辦理3天3夜的夜巡，吸引民眾參與，重頭戲今天精彩登場。
雲林縣登錄為民俗保存的「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」，恢復失傳的射火馬、面桶炮等民俗，其中射火馬源自清嘉慶年間，當地瘟疫事件，面桶炮則因避免炮火損壞稻埕，尤其每年元宵搏龜、夜巡，參與的人年年增加。
廟方說，夜巡從元宵節至農曆正月18日共3天3夜，除了射火馬、面桶炮，還有鑽轎腳、祈平安大龜及迎蕃薯寮媽遶境等，今晚重頭戲射火馬為媽祖夜巡拉開序幕，蕃薯寮媽夜巡持續到明天中午才結束，晚間吸引成千上萬民眾參與，是雲林獨特的民俗盛會之一。
今晚廟前擠滿人潮恭迎媽祖出巡，一路上面桶炮，一桶接一桶炸不停，民眾爭相鑽轎底求福，全村總動員，挨家挨戶備妥香案膜拜，陣頭鑼鼓喧天，在元宵過後，只有水林蕃薯寮依舊熱鬧滾滾。
縣府文觀處長陳璧君指出，水林鄉蕃薯厝地靈人傑，文風鼎盛，村內培育出近百名司法界、醫界、教育界、企業界等人才，有狀元村、法官村的美名，居民都認為得助於蕃薯寮媽祖的庇佑。今年「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」也爭取到文化部文化資產局的補助，辦理保存維護計畫，期待透過完整的調研及保存維護，讓這項民俗持續傳承。
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