雲林水林蕃薯寮媽元宵壓軸 射火馬、迎大龜、面桶炮超熱鬧

元宵已過，雲林水林鄉蕃薯村元宵壓軸民俗「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」射火馬、迎大龜、面桶炮今天晚上才熱鬧登場，已有百年歷史，每年從元宵節起辦理3天3夜的夜巡，吸引民眾參與，重頭戲今天精彩登場。

雲林縣登錄為民俗保存的「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」，恢復失傳的射火馬、面桶炮等民俗，其中射火馬源自清嘉慶年間，當地瘟疫事件，面桶炮則因避免炮火損壞稻埕，尤其每年元宵搏龜、夜巡，參與的人年年增加。

廟方說，夜巡從元宵節至農曆正月18日共3天3夜，除了射火馬、面桶炮，還有鑽轎腳、祈平安大龜及迎蕃薯寮媽遶境等，今晚重頭戲射火馬為媽祖夜巡拉開序幕，蕃薯寮媽夜巡持續到明天中午才結束，晚間吸引成千上萬民眾參與，是雲林獨特的民俗盛會之一。

今晚廟前擠滿人潮恭迎媽祖出巡，一路上面桶炮，一桶接一桶炸不停，民眾爭相鑽轎底求福，全村總動員，挨家挨戶備妥香案膜拜，陣頭鑼鼓喧天，在元宵過後，只有水林蕃薯寮依舊熱鬧滾滾。