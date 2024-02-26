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影／超浪漫海岸森林祕境未開放 雲林縣府揭開神秘面紗

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
未對外開放的雲林縣海岸植物園內，林木多元生態豐碩，抗鹽溝蜿蜒穿梭林間，形成水影森林，美不勝收，令人流連忘返。記者蔡維斌／攝影
未對外開放的雲林縣海岸植物園內，林木多元生態豐碩，抗鹽溝蜿蜒穿梭林間，形成水影森林，美不勝收，令人流連忘返。記者蔡維斌／攝影

為推動雲西海岸森林觀光，雲林縣長張麗善今率縣府團隊走訪林業試驗所四湖實驗站，就開發沿海森林植物保育等合作議題研討，並帶領探索不對外放的海岸植物園，首度揭開神秘面紗，園區多樣化的天然森林，生態豐碩，排鹽溝渠貫穿其間，形成蜿蜒水影森林，行走落葉林道，傳來濤聲，超浪漫的祕境，令人流連忘憂。

張麗善帶領農業處、城鄉發展處、水利處、文觀處及行政處等一級主管，與林業實驗所長曾彥學、主任蔡佳彬等研究團隊，對未來開發雲西海岸森林觀光包括教學園區、植物研究及觀光休憩等議題進行研討，達成初步共識。

隨後由曾所長導覽帶領進入不開放的海岸森林，區內木麻黃、南洋杉、木槿等高抗鹽植物形成多元森林，還不時可見珍奇的海岸灌木林，漂流木圍築的排鹽水塘渠道，穿梭林間，枯木倒影增添幾許情趣，超療癒的木麻黃落葉步道，像行走棉花堆裡，偶見奇鳥飛過，傳來海濤聲便知海已在咫尺，每個人無不讚嘆祕境之美。

張麗善說，難得初探雲林海岸秘境，看到許多珍貴海岸植物和生態，有意想不到之美，極具開發潛力，縣府會全力配合推動發展海岸森林觀光，包括先期周邊道路開闢和擴寬，約2分地的苗圃將打造成行政服務區和停車場，好讓全國民眾有機會走進這神祕又迷人的海岸森林。

曾彥學指出，雲林四湖海岸植物園1993年創立，面積約22公頃，因應氣候巨變對海岸、溼地的自然環境產生衝擊，林試所多年來積極推動海岸防風林更新、採種育苗、植物基因庫建置、遷地保育等重要試驗研究基地，形成具學術研究、海岸生態教育、保安國土、資源保育與休閒遊憩等多功能園區，未來各園區整併規畫，將可帶動海岸觀光。

張麗善說，縣府近年積極發展濱海觀光遊憩，包括海洋音樂祭、三條崙海洋教育中心等工作，將配合中央將雲西觀光遊憩廊道納入綜合規畫，開發這片美麗又浪漫的濱海祕境，相信帶動海岸觀光指日可待。

雲林縣長張麗善帶領縣府團隊首次造訪雲林海岸植物園，並探討合作開發的可行性。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領縣府團隊首次造訪雲林海岸植物園，並探討合作開發的可行性。記者蔡維斌／攝影
未對外開放的雲林縣海岸植物園內，林木多元生態豐碩，抗鹽溝蜿蜒穿梭林間，形成水影森林，美不勝收，令人流連忘返。記者蔡維斌／攝影
未對外開放的雲林縣海岸植物園內，林木多元生態豐碩，抗鹽溝蜿蜒穿梭林間，形成水影森林，美不勝收，令人流連忘返。記者蔡維斌／攝影
未對外開放的雲林縣海岸植物園內，林木多元生態豐碩，抗鹽溝蜿蜒穿梭林間，形成水影森林，美不勝收，令人流連忘返。記者蔡維斌／攝影
未對外開放的雲林縣海岸植物園內，林木多元生態豐碩，抗鹽溝蜿蜒穿梭林間，形成水影森林，美不勝收，令人流連忘返。記者蔡維斌／攝影
林業試所驗所在雲林四湖開發的海岸植物園，被木麻黃落葉覆蓋的森林步道，行走其間宛如走在棉花堆裡，超療癒。記者蔡維斌／攝影
林業試所驗所在雲林四湖開發的海岸植物園，被木麻黃落葉覆蓋的森林步道，行走其間宛如走在棉花堆裡，超療癒。記者蔡維斌／攝影
水塘老樹小木屋，神秘的雲林海岸植物園祕境美麗又浪漫。記者蔡維斌／攝影
水塘老樹小木屋，神秘的雲林海岸植物園祕境美麗又浪漫。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領縣府團隊首次造訪雲林海岸植物園，並探討合作開發的可行性。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領縣府團隊首次造訪雲林海岸植物園，並探討合作開發的可行性。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領縣府團隊首次造訪雲林海岸植物園，大家對海岸森林祕境之美，驚艷不已。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領縣府團隊首次造訪雲林海岸植物園，大家對海岸森林祕境之美，驚艷不已。記者蔡維斌／攝影

團隊 張麗善 雲林

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