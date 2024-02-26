台江百棵家族樹說拓墾故事 倡議口述家族史 加入公民史學運動

一百棵家族樹，一百則台江移民故事，台南市台江老中青少4代共筆參與台江建庄2百年「家族樹」故事特展，此特展正在台江文化中心展出，台南社大台江分校連日來舉辦「拓墾家族」故事講座，讓台江學子、教師社群，深入了解台江拓墾歷史文化根源，也號召鄉親一起來口述家族史，加入台江公民史學運動。

中研院台史所謝國興老師，以及台江《家族樹》策展人、耆老，三代同堂開講，口述台江二次移民及策展故事，讓台江學子、教師社群，深入了解台江拓墾歷史文化根源，走進這一百棵家族故事的歷史現場，號召

台南社大台江分校表示，安南區古稱台江，20年前台江鄉親發起發起台江文化運動，推動「台江本土教育」、「公共政策討論」、「社區營造」運動，此次台江「家族樹」故事特展，集合本土教育、社區營造社群力量，以1年匯聚1百名親師生，3代共筆，繪製出1百棵家族樹，敘說著1百則台江移民故事，創下台江建庄2百年最多人、最長時間的公民參與歷程，吸引許多教育文化及社區鄉親前來觀展。

24日由出身溪頂寮的中研院台史所謝國興老師從台江信仰、村落姓氏，介紹台江十六寮2次移民故事，25日由台江耆老吳昌宏、鄭新讚、吳銘福、鄭忠勝，口述溪頂寮吳家、十三佃鄭姓家族，父子3代深耕台江文化的故事。

策展人吳茂成、老師楊淑瑤、翁育民介紹台江民俗文化班採集曾文溪畔的山棕、香蕉樹、槺榔葉，以先民拓墾草寮、曬魚架為原型，搭建「家族樹」故事屋，倡議公民策展的教學理念，號召更多人參與台江公民史學運動，以公民策展力量來營造家鄉博物館。

謝國興說，台江大道公與媽祖信仰聯庄的文化力量，這是台江十六寮共同體形成的重要力量。

翁育民指出，在課堂上以自己的家族移民故事做為範例，結合長安國小「攜手護台江」校本課程，帶領學生探索自身家族故事，繪製台江家鄉樹，有助學生打開家族對話，認識祖先拓墾的艱辛歷史，達到「自發、互動、共好」的教學目標。

84歲吳昌宏提供父親吳水發手稿，分享自己與父親參與溪頂寮大廟保安宮重建的文化傳承故事。