快訊

理科太太涉個資法出庭 指前夫「演戲裝可憐」還盜用她3萬美元

黃國昌2年後必辭立委參選百里侯 新北是選項、北市留給「她」

國會外交主導權之爭延伸至民主基金會 韓國瑜能任董座嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台江百棵家族樹說拓墾故事 倡議口述家族史 加入公民史學運動

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校舉辦「拓墾家族」故事講座，讓台江學子、教師社群，深入了解台江拓墾歷史文化根源。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校舉辦「拓墾家族」故事講座，讓台江學子、教師社群，深入了解台江拓墾歷史文化根源。記者鄭惠仁／攝影

一百棵家族樹，一百則台江移民故事，台南市台江老中青少4代共筆參與台江建庄2百年「家族樹」故事特展，此特展正在台江文化中心展出，台南社大台江分校連日來舉辦「拓墾家族」故事講座，讓台江學子、教師社群，深入了解台江拓墾歷史文化根源，也號召鄉親一起來口述家族史，加入台江公民史學運動

中研院台史所謝國興老師，以及台江《家族樹》策展人、耆老，三代同堂開講，口述台江二次移民及策展故事，讓台江學子、教師社群，深入了解台江拓墾歷史文化根源，走進這一百棵家族故事的歷史現場，號召

台南社大台江分校表示，安南區古稱台江，20年前台江鄉親發起發起台江文化運動，推動「台江本土教育」、「公共政策討論」、「社區營造」運動，此次台江「家族樹」故事特展，集合本土教育、社區營造社群力量，以1年匯聚1百名親師生，3代共筆，繪製出1百棵家族樹，敘說著1百則台江移民故事，創下台江建庄2百年最多人、最長時間的公民參與歷程，吸引許多教育文化及社區鄉親前來觀展。

24日由出身溪頂寮的中研院台史所謝國興老師從台江信仰、村落姓氏，介紹台江十六寮2次移民故事，25日由台江耆老吳昌宏、鄭新讚、吳銘福、鄭忠勝，口述溪頂寮吳家、十三佃鄭姓家族，父子3代深耕台江文化的故事。

策展人吳茂成、老師楊淑瑤、翁育民介紹台江民俗文化班採集曾文溪畔的山棕、香蕉樹、槺榔葉，以先民拓墾草寮、曬魚架為原型，搭建「家族樹」故事屋，倡議公民策展的教學理念，號召更多人參與台江公民史學運動，以公民策展力量來營造家鄉博物館。

謝國興說，台江大道公與媽祖信仰聯庄的文化力量，這是台江十六寮共同體形成的重要力量。

翁育民指出，在課堂上以自己的家族移民故事做為範例，結合長安國小「攜手護台江」校本課程，帶領學生探索自身家族故事，繪製台江家鄉樹，有助學生打開家族對話，認識祖先拓墾的艱辛歷史，達到「自發、互動、共好」的教學目標。

84歲吳昌宏提供父親吳水發手稿，分享自己與父親參與溪頂寮大廟保安宮重建的文化傳承故事。

耆老鄭新讚與侄子鄭忠勝探索阿嬤起建鄭家百年祖茨的歷史，凝聚家族文化力量，收集台江農村生活器具、拓墾契約文物，營造台江社區博物館，協助在地學校推動本土教育。

台南社大台江分校舉辦「拓墾家族」故事講座，讓台江學子、教師社群，深入了解台江拓墾歷史文化根源。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校舉辦「拓墾家族」故事講座，讓台江學子、教師社群，深入了解台江拓墾歷史文化根源。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校舉辦「拓墾家族」故事講座，讓台江學子、教師社群，深入了解台江拓墾歷史文化根源。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校舉辦「拓墾家族」故事講座，讓台江學子、教師社群，深入了解台江拓墾歷史文化根源。記者鄭惠仁／攝影

台江 移民 運動

延伸閱讀

痛批現任總統…川普登保守派年度大會 援烏、移民問題孰輕孰重成焦點

安置資金用光…數百無證客被丟包在聖地牙哥巴士站

台江百年家族樹故事展 3代共筆公民史學 老人家戀愛故事曝光了

台南祖孫共繪家族樹尋根 踏溯台江二次移民文化歷史

相關新聞

台糖五分車變廣告看板？ 鐵道迷質疑：這算行銷嗎

為打造觀光，嘉義將古早糖廠採收甘蔗車五分車重啟運行，讓民眾回味以往的採蔗田園風光，串連周邊景點帶動觀光，也吸引鐵道迷朝聖...

關子嶺山坡地疑不當開發？ 水利局：地主合法申請種果樹

網路日來有人披露台南白河關子嶺紫雲殿後方山坡地有不法開發情形，甚至傳言要蓋宗教場地，台南市政府水利局上午表示，地主是合法...

台江百棵家族樹說拓墾故事 倡議口述家族史 加入公民史學運動

一百棵家族樹，一百則台江移民故事，台南市台江老中青少4代共筆參與台江建庄2百年「家族樹」故事特展，此特展正在台江文化中心...

台南鹽水、鹿耳門鬧元宵 一夜垃圾近50公噸

前晚元宵夜，台南鹽水蜂炮及安南區鹿耳門聖母廟高空焰火秀，湧入大批人潮體驗蜂炮「槍林彈雨」快感及欣賞璀璨焰火，經一夜激情，...

烏紅帽呼請 五股開台尊王過爐

橫跨雲嘉地區雲林四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤與嘉縣溪口等五股13庄的民俗文化資產「五股開台尊王國姓公過爐」，昨清晨由雲林...

風鈴木大爆發 嘉義八掌溪畔成金黃大道

近期白天氣溫升高，嘉義市黃花風鈴木花大爆發，軍輝橋旁八掌溪河畔的風鈴木已盛開，市府表示，花況預計維持到下周，大約3月中旬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。