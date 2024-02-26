風鈴木大爆發 嘉義八掌溪畔成金黃大道

近期白天氣溫升高，嘉義市黃花風鈴木花大爆發，軍輝橋旁八掌溪河畔的風鈴木已盛開，市府表示，花況預計維持到下周，大約3月中旬還有1波較晚生的花綻放；不過軍輝橋仍封閉改建中，市府呼籲，車輛停在外圍再步行前往，勿違停河堤道路邊，鼓勵多多用大眾運輸工具。

市府建設處副處長羅資政說，以八掌溪堤防的花況，今年與去年相比大約提早1周開花，這幾天算是盛花期，花況可持續到下周，接下來部分比較晚生的花，3月中旬還會有一波綻放。

昨天假日不少人前往賞花，紛紛自拍金黃美景，因此不少車輛湧入，加上軍輝橋封閉中，便橋車流加大、堤防路邊停滿車輛；市府建議，車輛停在外圍區域，或可多多搭乘市區電動公車，或騎YouBike前往，每個里都有站點可租還，且勿攀折樹枝花朵，讓更多人一同感受黃金璀璨。