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烏紅帽呼請 五股開台尊王過爐

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林「五股開台尊王國姓公過爐」昨登場，呼請尊王移駕的「烏紅帽」穿長袍、戴紅黑相間竹帽、手擲齊眉棍，排列在神轎隊伍前護衛。記者蔡維斌／翻攝
雲林「五股開台尊王國姓公過爐」昨登場，呼請尊王移駕的「烏紅帽」穿長袍、戴紅黑相間竹帽、手擲齊眉棍，排列在神轎隊伍前護衛。記者蔡維斌／翻攝

橫跨雲嘉地區雲林四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤與嘉縣溪口等五股13庄的民俗文化資產「五股開台尊王國姓公過爐」，昨清晨由雲林縣長張麗善點起馬炮、並循古禮在烏紅帽唱班呼請下起駕，吸引大批民眾一起隨香過爐；另，崙背鄉也舉辦獨特的「跌米籮」儀式，從廟屋頂拋丟米籮到廟前廣場判定今年農事好壞，吸引民眾參加。

五股開台尊王國姓公過爐都吸大批信徒跟隨國姓公鄭成功與甘爺公、萬爺公神像一起過爐，昨清晨在伍房股崙背鄉大有村永安宮起駕，將移至今年輪值的長房股四湖鄉海清宮駐駕，3天再移駕爐主住宅所設的紅壇奉祀1年。

此外，崙背鄉水汴頭社區崇賢寺前晚舉辦「跌米籮」元宵習俗，縣府文觀處科長張力元指出，水汴頭社區是務農為主的詔安客家聚落，早年以問神方式預測天候，農民崇拜觀音佛祖，衍生出使用米籮來卜卦作物收成習俗。

經多名農民擲籮預測結果，卜出今年稻作恐不太順，蔬果蒜頭則好壞參半，廟方說，農作須加強管理、適時調配栽種品項。

張麗善 文化資產 農民 鄭成功 雲林

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