鹽水蜂炮凌晨5時放完 20年來最晚

元宵節一夜激情傳出災情，台南鹽水蜂炮到昨天凌晨5時才燃放完最後1座大炮城，創近20年最晚紀錄，兩天活動有103人輕微燒燙傷、擦傷等。另，台南鹿耳門聖母廟放高空焰火疑未爆彈掉落炸傷3人、雲林北港朝天宮遶境隊伍行經義民路時，附近木造屋起火，待鑑定是否與放炮有關。

鹽水武廟遶境隊伍前晚分5條路線「收炮」，往年約凌晨1時許落幕，因參與人數太多、商家熱情讓遶境一再順延，最後1座大炮城是南門路上連鎖檳榔商的金虎將軍炮城，估計近百萬支蜂炮；遶境一路到快天亮，有陣頭也喊「累癱」。

武廟主委翁再進說，後續再溝通如何更掌握時間。警方表示，人潮暴增但整體秩序還不錯。

南市民政局統計，截至昨清晨5時，因蜂炮受傷95人，包括燒燙傷48人、撕裂擦傷35人、眼睛異物侵入10人等，非因蜂炮受傷8人，103人全輕傷。

鹿耳門聖母廟前晚「元宵花火迎春牛」活動施放數萬發高空焰火，吸引約70萬人次觀賞，有人直擊有火焰下來，接著就失火、爆炸，群眾驚呼中跑離，目擊「傷者都在發抖」；廟方表示，2名傷者是在落焰區、1名傷者在落焰區交界處，有慰問並致贈大紅包，事先已提醒勿進入落焰區，未來管制範圍會擴大、更嚴密。

此外，北港鎮朝天宮元宵平安遶境隊伍昨凌晨1時行經義民路時，距離20公尺巷弄內木造屋起火，幸好該處久無人居住，火勢未蔓延。居民懷疑，沖天炮或焰火的殘燼從屋頂破洞掉入起火；北港消防分隊指出，朝天宮有申請施放炮竹焰火，白天不受限，夜間則只能放排炮的鞭炮，會與廟方研議如何更加安全。