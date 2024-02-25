快拿出福袋對獎！雲林北港朝天宮公布12尊1兩重純金媽祖中獎號碼

雲林縣北港朝天宮昨晚在元宵晚會上，由朝天宮董事長蔡咏鍀抽出12尊1兩重純金媽祖的得獎號碼，朝天宮今天公布中獎號碼，請去年有拿到朝天宮福袋的民眾趕快拿出來兌獎，說不定幸運兒就是你！

今年抽出的12組純金媽祖的福袋中獎號碼分別為：I3464、P4502、H1926、N0654、D1281、R4073、N1883、Q3349、K2826、F1731、G3594、C0786。

董事長蔡咏鍀指出，凡在去年有到朝天宮點光明燈、安太歲的信眾，即可獲贈福袋，或是除夕夜拜頭香的民眾，在廟前都有發放福袋，也都可兌獎，去年共發放約10萬個福袋，每個福袋都印有號碼，抽出12個幸運得獎號碼。

蔡咏鍀說，每個福袋都經過媽祖加持，可保佑閤家平安，但許多民眾拿回家，經過1年常常忘記放在哪裡或是忘了拿出來兌獎，每年往往無法把12尊金媽祖都領走，每尊金媽祖重約1兩，價值不少，呼籲民眾記得拿出去年福袋到「北港朝天宮臉書粉專」對獎，把金媽祖帶回家。