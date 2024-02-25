國姓公過爐烏紅帽最吸睛 「跌米籮」卜出今年農事好壞

橫跨雲嘉四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤與嘉義溪口等五股13庄的民俗文化資產「五股開台尊王國姓公過爐」今天清晨在雲林縣長張麗善點起馬炮並循古禮在烏紅帽唱班呼請下起駕，吸引大批民眾一起隨香過爐；崙背也舉辦獨特的「跌米籮」儀式，從廟屋頂拋丟米籮到廟前廣場判定今年農事好壞，結果今年水稻恐不順。

5股開臺尊王過爐105年登錄為雲林縣民俗文化資產，源於清乾隆由鄭氏後代5房兄弟輪流請回鎮宅恭拜一年，沿襲至今，每年過爐均吸大批民眾跟隨國姓公鄭成功與甘爺公、萬爺公神像一起過爐，今天清晨在伍房股崙背鄉大有村永安宮起駕將移至今年輪值的長房股四湖鄉海清宮駐駕，3天再移駕爐主住宅所設的紅壇奉祀1年。

縣長張麗善表示，開臺尊王過爐需5至15年甚至百年才輪到，所以輪值的鄉鎮都總動員，並辦理盛大的千桌平安宴，尤其保留「點交熔金」、「分旗腳」及唱班的「烏紅帽」等許多獨特民俗和陣頭都深具在地傳承意涵。

文觀處科長張力元指出，「烏紅帽」是國姓尊王起駕、下馬的呼請者，被為「唱班」或「烏紅帽」，班員穿長袍、戴紅黑相間竹帽、手擲齊眉棍，排列在神轎隊伍前的護衛隊，是百年過爐的一大特色。

此外，崙背鄉水汴頭社區崇賢寺昨晚也舉辦「跌米籮」元宵習俗，張力元指出，水汴頭社區是務農為主的詔安客家聚落，早年多半以問神方式預測天候，當地農民崇拜觀音佛祖，衍生出使用米籮來卜卦作物收成好壞的習俗，農民從廟的屋頂拋丟米蘿到廟前，如米籮正立意味著豐收，斜立收成平平，蓋立則表示欠收。，延傳至今每年元宵吸引許多外縣市信眾慕名前來問卜。