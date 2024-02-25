快訊

監視器驚悚影像曝...台3線18歲重機騎士自摔 滑進對向車底遭輾斃

台北人半世紀的記憶 國父紀念館明閉館整修「2026年再見」

日本東大寺死亡車禍！79歲駕駛「疑誤踩油門」撞2人 台灣62歲男頭部重創不治

國姓公過爐烏紅帽最吸睛 「跌米籮」卜出今年農事好壞

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
五股開台尊王國姓公過爐呼請尊王移駕的「烏紅帽」是很特別的習俗。記者蔡維斌／翻攝
五股開台尊王國姓公過爐呼請尊王移駕的「烏紅帽」是很特別的習俗。記者蔡維斌／翻攝

橫跨雲嘉四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤與嘉義溪口等五股13庄的民俗文化資產「五股開台尊王國姓公過爐」今天清晨在雲林縣長張麗善點起馬炮並循古禮在烏紅帽唱班呼請下起駕，吸引大批民眾一起隨香過爐；崙背也舉辦獨特的「跌米籮」儀式，從廟屋頂拋丟米籮到廟前廣場判定今年農事好壞，結果今年水稻恐不順。

5股開臺尊王過爐105年登錄為雲林縣民俗文化資產，源於清乾隆由鄭氏後代5房兄弟輪流請回鎮宅恭拜一年，沿襲至今，每年過爐均吸大批民眾跟隨國姓公鄭成功與甘爺公、萬爺公神像一起過爐，今天清晨在伍房股崙背鄉大有村永安宮起駕將移至今年輪值的長房股四湖鄉海清宮駐駕，3天再移駕爐主住宅所設的紅壇奉祀1年。

縣長張麗善表示，開臺尊王過爐需5至15年甚至百年才輪到，所以輪值的鄉鎮都總動員，並辦理盛大的千桌平安宴，尤其保留「點交熔金」、「分旗腳」及唱班的「烏紅帽」等許多獨特民俗和陣頭都深具在地傳承意涵。

文觀處科長張力元指出，「烏紅帽」是國姓尊王起駕、下馬的呼請者，被為「唱班」或「烏紅帽」，班員穿長袍、戴紅黑相間竹帽、手擲齊眉棍，排列在神轎隊伍前的護衛隊，是百年過爐的一大特色。

此外，崙背鄉水汴頭社區崇賢寺昨晚也舉辦「跌米籮」元宵習俗，張力元指出，水汴頭社區是務農為主的詔安客家聚落，早年多半以問神方式預測天候，當地農民崇拜觀音佛祖，衍生出使用米籮來卜卦作物收成好壞的習俗，農民從廟的屋頂拋丟米蘿到廟前，如米籮正立意味著豐收，斜立收成平平，蓋立則表示欠收。，延傳至今每年元宵吸引許多外縣市信眾慕名前來問卜。

經多位農民擲籮預測結果，卜出今年稻作恐不太順，尤其早冬水稻出現不佳，蔬果蒜頭則好壞參半。

農民「跌米籮」的結果公布在廟前，供其他農民參考。記者蔡維斌／翻攝
農民「跌米籮」的結果公布在廟前，供其他農民參考。記者蔡維斌／翻攝
崙背鄉崇賢寺在廟的屋頂搭設平台供農民「跌米籮」，用力把米籮拋向廟前飛落廣場，以此來卜測今年作物收成的好壞，成為獨特的元宵風俗。記者蔡維斌／翻攝
崙背鄉崇賢寺在廟的屋頂搭設平台供農民「跌米籮」，用力把米籮拋向廟前飛落廣場，以此來卜測今年作物收成的好壞，成為獨特的元宵風俗。記者蔡維斌／翻攝
崙背鄉崇賢寺在廟的屋頂搭設平台供農民「跌米籮」，用力把米籮拋向廟前飛落廣場，以此來卜測今年作物收成的好壞，成為獨特的元宵風俗。記者蔡維斌／翻攝
崙背鄉崇賢寺在廟的屋頂搭設平台供農民「跌米籮」，用力把米籮拋向廟前飛落廣場，以此來卜測今年作物收成的好壞，成為獨特的元宵風俗。記者蔡維斌／翻攝
五股開台尊王國姓公過爐呼請尊王移駕的「烏紅帽」，穿長袍、戴紅黑相間竹帽、手擲齊眉棍，排列在神轎隊伍前的護衛隊，是百年過爐的一大特色。記者蔡維斌／翻攝
五股開台尊王國姓公過爐呼請尊王移駕的「烏紅帽」，穿長袍、戴紅黑相間竹帽、手擲齊眉棍，排列在神轎隊伍前的護衛隊，是百年過爐的一大特色。記者蔡維斌／翻攝
五股開台尊王國姓公過爐，今年移駕輪值的長房股四湖鄉海清宮駐駕。記者蔡維斌／翻攝
五股開台尊王國姓公過爐，今年移駕輪值的長房股四湖鄉海清宮駐駕。記者蔡維斌／翻攝

張麗善 文化資產 農民

延伸閱讀

影／確定了！大甲鎮瀾宮9天8夜遶境 4月5日深夜起駕

陸船翻覆致2死…綠批不譴責中國 洪孟楷：不用扣紅帽

寒流來了！農糧署：果樹、水稻、蔬菜防寒措施要快做

相關新聞

國姓公過爐烏紅帽最吸睛 「跌米籮」卜出今年農事好壞

橫跨雲嘉四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤與嘉義溪口等五股13庄的民俗文化資產「五股開台尊王國姓公過爐」今天清晨在雲林縣長張麗...

嘉縣社規師工作坊將農田變菜圃 邀縣長下田挖地瓜

嘉義縣老人比例22%全台最高，偏鄉年輕人口流失，逐漸老化沒落，縣府今年在鹿草鄉三角社區開辦社規師工作坊，改造閒置空間、舉...

入夜炸到清晨 鹽水蜂炮今晨5點落幕歷年之最

台南鹽水蜂炮歷經一夜激情，今晨5點許燃放最後一座大型炮城落幕，相較往年都是在凌晨1點許，今年是入夜狂炸到清晨，歷年來最晚...

民眾黨立委張啟楷布樁嘉義基層 協助台積電落腳嘉科

民眾黨立委張啟楷為感謝嘉義「小草」在總統大選期間，支持柯文哲以及民眾黨，在民眾黨嘉義黨部放送燈籠、吃湯圓等歡慶元宵節，同...

台鐵沙崙站昨逾3萬人進出 疏散人潮排隊擠爆

台灣燈會高鐵燈區昨晚啟燈，昨晚散場人潮擁擠，其中26公頃停車場一度塞車，引起民眾抱怨，還有外台鐵沙崙站更是擠爆，一路從樓...

嘉市260人爭搶幸運金元寶 連7聖筊搏得頭獎

今年春節大樂透頭獎金額1.17億元共開出2注，當中1注落在嘉義一八八投注站，投注站聲稱，是從關廂境廟土地公處請回元寶帶來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。