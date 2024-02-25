嘉縣社規師工作坊將農田變菜圃 邀縣長下田挖地瓜

嘉義縣老人比例22%全台最高，偏鄉年輕人口流失，逐漸老化沒落，縣府今年在鹿草鄉三角社區開辦社規師工作坊，改造閒置空間、舉辦食農餐桌，培訓36名成員取得社規師資格，將和後壁商圈共推遊程，縣長翁章梁今到三角社區頒發社規師證書，挽袖下田挖地瓜體驗社區豐碩成果。

綜合規畫處長郭凱迪說，縣府今年度在鹿草鄉三角社區設置社規師工作坊基地，在計畫主持人許芳瑜帶領下打造「原型食物森林」，將閒置農田改造為整齊菜圃，種植栗子地瓜、紫心地瓜、菱角地瓜等品種，推動永續循環食農教育場域，未來將串連台南後壁商圈推出遊程。

郭凱迪指出，今年培訓36名成員取得社規師資格，未來回到社區就可以提案，為更多社區打造亮點，像是知名的大林萬國戲院、六腳用九柑仔店、番路土匪山等，起初都是申請社規師經費營造，社區規畫就像是「空間營造的第一桶金」，逐漸打出亮點吸引更多資源。

翁章梁說，嘉義縣許多鄉村沒有公共空間，縣府培訓專業社規師，今年在三角社區打造工作坊，推動種地瓜、挖地瓜等食農教育活動，為偏鄉開創許多新的可能性，社區規畫需要能力與熱情，但最重要的是新思維，今年培訓36名社規師，未來將帶著熱情回去改造社區。