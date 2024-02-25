台南蜂炮、煙火鬧元宵 清出49公噸垃圾！

昨晚台南市元宵夜很熱鬧，有鹽水蜂炮及鹿耳門聖母廟施放煙火，卻留下大量炮屑及垃圾。環保局今天上午調派逾300名清潔人員及車輛機具進駐熱區，展開環境清理，至上午10時清出49公噸垃圾。

環保局指出，今年鹽水蜂炮擴大規模，參與人數也較往年更熱絡，除在地的鹽水區隊，環保局調度鄰近11區隊白河、下營、柳營、學甲、後壁、東山、麻豆、新營、六甲、官田及佳里共11區隊支援，出動好幾輛垃圾車、回收車、掃街車、洗街車、水車及山貓等，用最高效率在最短時間內清理炮屑和垃圾，截至上午10時左右清出28公噸垃圾，復原小鎮乾淨面貌。

隊員們全心投入、認真清掃的畫面，讓附近住戶誇讚有加，還有人自發性拿起自家掃把幫忙，希望在最短時間內完成善後工作，為活動畫下完美句點。

另，鹿耳門聖母廟高空煙火活動，安南區清潔隊調派120名工作人員和12台機具，除活動舉辦前先進行環境清理工作，今天清晨6時進場清理，截至上午10時左右清出21公噸垃圾。

市長黃偉哲感謝清潔隊員的辛勞，環保局長許仁澤也指出，為確保蜂炮活動順利，在活動前推演清潔範圍，估算所需人力和工作路線，並要求鹽水區隊積極加強對活動範圍的環境維護，以便活動順利進行。今年，共有12個區隊參與善後環境的清理工作，感謝在地及鄰近區隊團結一心，使環境迅速恢復清潔。

鹽水區隊陳姓隊員表示，今年的鹽水蜂炮相比往年更加熱鬧，但要清運的炮屑、炮枝及垃圾也明顯增加，雖然清晨即需前往活動場地協助環境清潔，但和大家齊心協力恢復環境，在清掃後看到恢復乾淨的市容也獲得滿滿成就感。