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6千人航海王慢跑 促進嘉市運動經濟

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
活動吸引馬拉松愛好者與動漫迷超過6000人參與。圖／嘉義市政府提供
活動吸引馬拉松愛好者與動漫迷超過6000人參與。圖／嘉義市政府提供

嘉義市有民間企業以動漫航海王為題舉辦路跑，今早吸引馬拉松愛好者與動漫迷超過6000人參與；嘉義市長黃敏惠鳴槍起跑為賽事揭開序幕，黃敏惠表示，提升嘉義市全民運動風氣，促進運動經濟，讓路跑活動更具價值和意義。

主辦單位全統運動用品公司表示，「2024 航海王 ONE PIECE RUN 嘉義場」融合航海與運動的風格，不但馬拉松運動且讓台灣的航海王動漫粉絲真實感受到航海王的熱情與冒險精神所帶來的驚喜與挑戰。

市長黃敏惠表示，全統運動用品公司不斷推動馬拉松賽事，幾年累積下來在全國各地已舉辦多場形成品牌。這次選在嘉義市舉辦的路跑活動更具特色，期待提升全民運動風氣，促進運動經濟，讓路跑活動更具價值和意義。

全統公司總經理余俊芳表示，「2024 航海王 ONE PIECE RUN 」路跑活動，在北中南三區各有一場，其中區就在嘉義市舉辦，看到那麼多人參與，期待透過國際品牌讓嘉義市與全世界接軌，讓世界不只看到台灣，也能看到嘉義市的美。

主辦單位表示，這次路跑活動有一系列豪華的航海王活動限量款休閒運動裝備，在休閒運動時不僅感受到航海王的熱情和激情，更能展現航海風範。另有有互動闖關遊戲以及航海王打卡裝置藝術，感受航海王的魅力。

活動從嘉義市立體育場出發，以勇闖和之國、激戰百獸海賊團、最終戰海道的野心3大主題為基礎。

嘉義市長黃敏惠（右五）與民眾黨不區立委張啟楷（右四）、民進黨立委王美惠（左二）等於動漫看板前合影為選手加油，左三為全統公司總經理余俊芳。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右五）與民眾黨不區立委張啟楷（右四）、民進黨立委王美惠（左二）等於動漫看板前合影為選手加油，左三為全統公司總經理余俊芳。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左四）與民眾黨不區立委張啟楷（左二）、民進黨立委王美惠（右五）等來賓一同鳴槍起跑。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左四）與民眾黨不區立委張啟楷（左二）、民進黨立委王美惠（右五）等來賓一同鳴槍起跑。圖／嘉義市政府提供

嘉義 路跑 運動

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